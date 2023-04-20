Разрешениям придают ускорение

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, расширяющий круг участников выдачи различных видов разрешений через портал госуслуг. К процессу предлагается подключить Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом. В аппарате Белого дома расширение объясняют намерением завершить разрешительную реформу в этом году и ростом доли электронной выдачи разрешений ее нынешними участниками. Впрочем, по мнению деловых объединений, бизнес все еще недостаточно осведомлен о возможности отказаться от бумаги в отношениях с государством.

Реформа разрешительной сферы запущена летом 2021 года по итогам работы «регуляторной гильотины» — она нацелена на упрощение получения, продления и корректировки необходимых бизнесу лицензий и прочих разрешительных документов. Курирует реформу глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Осенью 2022 года Аналитическому центру (АЦ) при правительстве аппаратом Белого дома была поставлена задача выяснить причины и найти пути преодоления безразличия бизнеса к электронной форме обращения за разрешениями. Судя по цифрам, которые сейчас приводят в секретариате господина Григоренко, способы интенсификации процесса были найдены. На 31 марта в разрешительные органы было подано 160 тыс. заявлений, из которых 50% — в электронной форме. При этом еще на начало декабря 2022 года из 100 тыс. заявлений лишь 33% были электронными (см. “Ъ” от 9 декабря). В «вертикальной» разбивке также произошел сдвиг: на конец марта в электронном виде оформлялись 56% федеральных и 41% региональных разрешений (их общая пропорция близка к 50/50) против 37% и 29% на начало декабря. Процесс ускоряется — только за март число электронных заявлений выросло на 12%.

«Результаты реализации эксперимента в первом квартале 2023 года свидетельствуют об его эффективности»,— подтвердил “Ъ” Дмитрий Григоренко. По его словам, запланированное расширение числа ведомств-участников связано в том числе с тем, что до конца года правительство планирует завершить разрешительную реформу — одновременно с переводом процедур на портал госуслуг они оптимизируются, в том числе за счет межведомственного взаимодействия. Это позволяет сократить перечень необходимых документов и ускорить получение госуслуг.

Всего на портале доступно 255 видов разрешений, в том числе 49 лицензий, а количество требуемых документов и сроки рассмотрения заявлений сокращены примерно в два раза. До конца года правительство планирует запустить на портале еще более 150 новых видов разрешительной деятельности. «С этой целью к эксперименту и добавляются семь новых участников»,— пояснил чиновник. Как рассказали “Ъ” в Минэкономики, новые участники эксперимента отбирались по принципу максимизации потенциального эффекта для бизнеса.

По данным АЦ, одной из основных причин невысокой востребованности электронных обращений за разрешениями были сложившиеся традиции (особенно для «штучных видов» документов). По словам же первого вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, причин несколько. «Во-первых, о новациях мало кто знает, и нужно проводить разъяснительную работу с участием представителей правительства. Во-вторых, бизнес привык действовать по старинке — получать разрешения в бумажном формате. Чиновники тоже неохотно переходят на новые процедуры — бумажный формат оставляет возможности для коррупционных сделок»,— объясняет она. Кроме того, напоминает эксперт, из-за антикризисных послаблений действие старых разрешительных документов было продлено, поэтому за разрешениями приходят только компании-новички, а их заметно меньше.

Олег Сапожков, Диана Галиева