Гособвинение запросило 12 лет колонии для профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене

В ходе прений в Мосгорсуде гособвинение запросило 12 лет колонии строгого режима профессору МФТИ Валерию Голубкину, сообщил правозащитный проект «Первый отдел». Ученый обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Голубкин

Фото: Московский физико-технический институт Валерий Голубкин

Фото: Московский физико-технический институт

Дело о госизмене возбудили 12 апреля 2021 года. В тот же день ученого отправили в «Лефортово». 12 лет — минимальный срок по статье о госизмене. После внесенных поправок максимальное наказание ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По версии следствия, 71-летний Валерий Голубкин передал своим коллегам из Нидерландов содержащие гостайну документы в рамках международного проекта по созданию гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT.

Как отмечает «Первый отдел», документы прошли проверку трех комиссий, ни одна из которых не обнаружила информацию, составляющую гостайну. Сам Валерий Голубкин вину не признает.

Валерий Голубкин занимался теоретическими разработками и имел третью форму допуска к гостайне: со сведениями под грифом «совершенно секретно» и «особой важности» не работал. Он ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института, автор свыше 120 работ в области аэродинамики.

Лусине Баласян