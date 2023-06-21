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«Трансмашхолдинг» ротирует кадры

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе сменился генеральный директор

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг», ТМХ) произошла смена руководства. На пост генерального директора назначен Валентин Ядрицев. Он сменил на этом посту Андрея Степнова, возглавившего другую структуру ТМХ — АО «Метровагонмаш».

Фото: Демиховский машиностроительный завод

Фото: Демиховский машиностроительный завод

Валентин Ядрицев приступил к своим обязанностям с 20 июня, сообщили в пресс-службе ТМХ. Там же пояснили, что до нового назначения он работал заместителем директора и директором по производству Демиховского машиностроительного завода (входит в состав ТМХ). В 2012–2018 годах работал на ОЭВРЗ заместителем начальника производственно-диспетчерского отдела по вагонному комплексу, возглавлял комплектовочный цех и цех ремонта вагонов. «Периодическая ротация руководителей предприятий "Трансмашхолдинга" является традиционно принятой в компании практикой. Смена высшего руководства позитивно отражается как на предприятиях, которые получают новый импульс к развитию, так и на самих топ-менеджерах, которые могут применить свои знания и навыки в новых условиях»,— говорится в сообщении компании.

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ОЭВРЗ производит поезда метро различных серий с 2010 года. За этот период выпущено более 700 вагонов для метрополитенов Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска. Согласно последним данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж предприятия за 2021 год составила 2,64 млрд рублей, а чистый убыток — 95,5 млн рублей. В августе 2022 года «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 29.08.2022) сообщал о подписанном контракте сроком на 25 лет, согласно которому ТМХ поставит «Петербургскому метрополитену» 950 вагонов по лизинговому контракту общей стоимостью 242,6 млрд рублей. Поставщик ОЭВРЗ передаст вагоны новой серии 81–725.1/726.1/727.1 Smart, разработанные специально для Петербурга.

«Предприятие имеет стабильную бизнес-структуру и выполняет регулярные крупные заказы для Федеральной пассажирской компании, "Метровагонмаша", "Локотех-Сервиса" и "Петербургского метрополитена", соответственно, говорить о каких-либо глобальных проблемах на ОЭВРЗ, в связи с которыми нужно было бы срочно менять генерального директора, я бы не стал. Это просто устоявшаяся практика, характерная для всех подобных предприятий "Трансмашхолдинга", причем она, на мой взгляд, крайне грамотная, так как на высший пост утвердили человека с большим опытом, прошедшего путь от рядового слесаря на вагоноремонтном предприятии»,— комментирует директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров заметил, что данная ротация подразумевает определенное распределение полномочий с тем, чтобы было больше возможностей для развития предприятия.

Алла Михеенко

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