Чем известен Тамбовский пороховой завод

20 июня в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Что известно о предприятии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание управления Тамбовского порохового завода

Фото: Wikipedia.org / Vaccarium Здание управления Тамбовского порохового завода

Фото: Wikipedia.org / Vaccarium

Тамбовский пороховой завод находится в городе Котовск, предприятие было основано в 1915 году. В годы Великой Отечественной войны завод выработал около 90 тыс. тонн пороха и 40 млн зарядов. Основной вид деятельности — производство взрывчатых веществ. Предприятие выпускает больше 200 видов продукции, в том числе пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

Является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Около 20% продукции экспортируется. Среди гражданской продукции — лаки, эмали, нитриловые перчатки и куклы-неваляшки. Известно, что в январе—июле 2022 года завод нарастил производство на 34%. Штат — 1,8 тыс. человек, к 2025 году число работников планируется увеличить почти до 5 тыс. Директор — Олег Сюсюкин.

В январе 2023 года правительство РФ приняло постановление о передаче ФКП «Тамбовский пороховой завод» в состав госкорпорации «Ростех».