Жители «Окского берега» остались без воды из-за аварии на сетях

Несколько домов в жилом комплексе «Окский берег» второй день остаются без воды из-за утечки на сетях ООО «Коммунальщик-НН». Устранить аварию планируется до конца дня 20 июня, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Перебои наблюдаются в кварталах №№35, 36 и 38. «Пока воду можно набрать на очистных сооружениях из поливочного крана, от домов это близко. Сейчас уже идет заполнение водопроводной системы. Жители отписываются, что вода появляется»,— сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов.

Это не первая авария на сетях «Коммунальщика»: в сентябре 2022 года из-за крупного прорыва жители оставались без воды в течение нескольких дней.

Анастасия Еремина