Мандат депутата красноярского заксобрания передан экс-начальнику краевого управления ФСБ

Анатолий Самков сменил Александра Усса в списке депутатов законодательного собрания Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России» (РО ЕР).

«В соответствии с законодательством, мандат был передан в порядке общей очередности в Манскую региональную группу (кандидатов от «Единой России.– «Ъ»), которую на выборах 2021 года возглавлял Анатолий Самков»,– пояснили в РО ЕР.

В 1990-е годы и начале 2000-х господин Самков последовательно возглавлял региональные управления ФСБ, Федеральной службы налоговой полиции и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2006-2009 годы он руководил представительством «Русала» в Красноярском крае, также был депутатом заксобрания предыдущего созыва.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 8 июня заксобрание избрало господина Усса своим представителем в Совете федерации.

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Валерий Лавский