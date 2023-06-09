Трижды сенатор

Законодательное собрание Красноярского края на безальтернативной основе избрало своим представителем в Совете федерации экс-губернатора Александра Усса, лишь три недели назад получившего мандат депутата регионального парламента. В ходе обсуждения выяснилось, что занять пост сенатора ему предложил президент. Тем не менее на сессии прозвучали и претензии в адрес Александра Усса в связи с уголовными делами, возбужденными в отношении некоторых членов его команды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидатура экс-губернатора Красноярского края Александра Усса на пост сенатора оказалась безальтернативной

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Кандидатура экс-губернатора Красноярского края Александра Усса на пост сенатора оказалась безальтернативной

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

Вопрос об избрании сенатора от законодательного собрания Красноярского края сессия регионального парламента рассмотрела 8 июня. Кандидат оказался один — бывший губернатор Александр Усс. На этот пост его выдвинула фракция «Единой России» (ЕР). Инициативу поддержали 11 депутатов, представляющих пять из шести фракций краевого парламента («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди»).

Александр Усс ушел в отставку с поста губернатора 20 апреля по собственному желанию. 16 мая депутат-единоросс заксобрания Николай Креминский сдал свой мандат. Это решение он объяснил личными обстоятельствами. 24 мая Совет федерации принял отставку красноярского сенатора Валерия Семенова по собственному желанию. 25 мая господин Усс получил вакантный мандат депутата заксобрания как кандидат от ЕР на выборах 2021 года. Ранее он уже дважды входил в состав верхней палаты Федерального собрания — в 1994–1996 и 1998–2002 годах.

Предваряя обсуждение, спикер заксобрания Алексей Додатко предложил «не наводить тень на плетень» и объяснил комбинацию, в результате которой господин Усс должен занять пост сенатора, решением российского руководства. «Мы сообща обсуждали, каким образом лучше реализовать предложение руководства страны о продолжении работы Александра Викторовича на федеральном уровне, и то решение, которое сегодня найдено, говорит в том числе и об определенной политической зрелости, и о превалировании государственных интересов над частными»,— сказал председатель краевого парламента. Он поблагодарил красноярских политиков, сделавших возможным избрание экс-губернатора сенатором. Ранее от возможности получить освободившееся место в заксобрании отказалась канская региональная группа «Единой России», от которой избирался господин Креминский.

Как писал „Ъ-Сибирь“, 20 апреля Александр Усс сообщил о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края»,— отметил он тогда, не назвав предложенного поста.

В ходе сессии экс-губернатор внес ясность, рассказав, что президент сразу предложил ему стать сенатором. «В финальном разговоре (на встрече 20 апреля.— „Ъ“) мне было сказано, что имеет смысл мне все-таки остаться в политике и, более того, представлять край в Совете федерации. Естественно, от таких предложений не отказываются, и я очень благодарен был за это предложение, но при этом высказал две простых просьбы. Первое: если идти от края, то именно от законодательного собрания, которое мне понятно и близко. И второе: когда произойдет эта ротация, и, если она произойдет, максимально учесть интересы коллег, которых она затрагивает»,— привел подробности разговора Александр Усс.

По его словам, это условие было выполнено. „Ъ-Сибирь“ писал о том, что Валерий Семенов был назначен заместителем врио губернатора Михаила Котюкова, сменившего Александра Усса. Алексей Додатко сообщил на сессии, что предложил Николаю Креминскому остаться в заксобрании в качестве советника, «и он к этой работе уже приступил». О поощрении кандидатов от канской группы, уступивших дорогу в заксобрание экс-губернатору, никто не упомянул.

Кандидатура Александра Усса оказалась безальтернативной. Фракция ЛДПР предложила внести в бюллетень для голосования и фамилию вице-спикера заксобрания Сергея Натарова. «Призываю коллег проявить милосердие и сострадание к нашему однопартийцу, ему сейчас нелегко»,— обратился руководитель фракции Александр Глисков. Тем самым он напомнил, что гос­подин Натаров проходит обвиняемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Но тут же выяснилось, что выдвижение кандидата должно сопровождаться целым комплектом документов, а это условие ЛДПР не выполнила.

Выступившие в поддержку экс-губернатора депутаты говорили о том, что у него «сформировался такой масштаб личности, что никаких сомнений в его профессионализме не осталось», его «важнейшим качеством является патриотизм и любовь к Красноярскому краю».

Но не обошлось и без критики. Ирина Иванова («Зеленые») обратила внимание коллег на то, сколько представителей руководства края стали фигурантами уголовных дел за последнее время. «Это персональная ответственность губернатора за лиц, которых вы привели управлять нашим краем»,— резюмировала она.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в отношении экс-главы красноярского правительства Юрия Лапшина расследуется дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), в прошлом году по этой же статье был арестован министр транспорта Константин Димитров, а на прошлой неделе арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) гендиректора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаила Попелышева. Отвечая на это, Александр Усс предложил исходить из презумпции невиновности. Кроме того, по его словам, эта проблема актуальна и для других регионов.

В итоге за избрание Александра Усса сенатором проголосовали 39 из 44 депутатов, присутствовавших на сессии. Четверо высказались против, один бюллетень оказался недействительным.

Новый сенатор дал понять, что намерен проработать в Совете федерации долго. «Я постараюсь отработать три года достойно, а потом пусть бог даст всем нам счастья и здоровья. Вы придете в новый парламент (очередные выборы должны состояться в 2026 году.— „Ъ“), я тоже, и вы измените свое мнение и в очередной раз проголосуете за меня как за будущего сенатора»,— сделал прогноз Александр Усс, отвечая на реплику одного из депутатов.

Валерий Лавский