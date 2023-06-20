Пулково полностью переходит на российский софт при обслуживании пассажиров

Пулково первым среди трех крупнейших аэропортов России перевел инфраструктуру стоек регистрации и выходов на посадку на российское программное обеспечение.

Как сообщили 20 июня в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет петербургским аэропортом), предполагается, что это позволяет Пулково не только качественно улучшить работу и эксплуатацию смежных производственных систем, но и завершить переход с иностранного ПО на отечественное. Оно станет альтернативой решениям SITA.

В сообщении уточняется, что инфраструктура стоек регистрации и выходов на посадку аэропорта Пулково переведена на платформу общего доступа «АИСТ». Она предназначена для совместной работы различных авиакомпаний на единой инфраструктуре и с различными периферийными устройствами: сканерами, принтерами посадочных талонов и багажных бирок и другими.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково в ближайшее время откроется точка по продаже проездных билетов «Подорожник».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте