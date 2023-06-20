В Пулково появится точка по продаже проездных «Подорожник»

В Пулково в ближайшее время откроется точка по продаже проездных билетов «Подорожник». Об этом со ссылкой на очевидцев, заметивших появление соответствующего киоска на входе в аэропорт, 20 июня сообщает 78.ru.

Предполагается, что таким образом, жители и гости Петербурга смогут приобрести и пополнить проездной прямо на территории аэропорта до посадки в автобус №39 или №39Э до станции метро «Московская». Впрочем, как пишет издание, многих пользователей внешний вид новой точи продаж смутил. Люди не понимают, почему нельзя было разместить красивую стойку прямо в здании терминала в зоне прибытия или поставить киоск поприличнее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в салонах автобусов до Пулково скоро должны появиться автоматы для распечатки посадочных талонов на самолет.

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