ГК «Благо» намерена вложить в развитие Эртильского МЭЗ до 3 млрд рублей

Объем инвестиций в развитие Эртильского маслоэкстракционного завода агрохолдинга «Благо» до 2027 года может составить до 3 млрд руб. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего визита на площадку МЭЗ губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В компании напомнили, что стоит задача повысить объем переработки на заводе до 1 тыс. т в сутки, обеспечить объект «инфраструктурой хранения», выйти на глубокую переработку и модернизировать транспортную инфраструктуру. При этом от региональных властей «Благо» ждет помощи при развитии сети дорог в районе, «минимизации рисков остановки производства по фактору лузги» (полигоны могут не справиться с ее возросшим объемом), для получения проектом статуса особо значимого для региональной экономики.

Ранее в интервью «Ъ-Черноземье» владелец и гендиректор группы компаний «Благо» Аркадий Фосман заявлял, что Эртильский завод вышел по производительности на показатель в 750 т в сутки. «Нам предстоит огромный объем работы, в том числе по улучшению условий труда, по повышению экологической и производственной безопасности. Вместе со Сбербанком сейчас внедряем систему автоматизированного контроля производственных процессов и систему контроля доступа на территорию предприятия. Еще многое предстоит сделать, чтобы завод стал образцовым»,- пояснял господин Фосман.

Олег Мухин