В автобусах до Пулково появятся автоматы для распечатки посадочных талонов

В Санкт-Петербурге впервые в мире тестируется автомат для печати посадочных талонов на самолет в салоне автобуса. Предполагается, что специальное оборудование позволит пассажирам, прошедшим онлайн-регистрацию на рейс и путешествующим налегке, сразу же отправиться в зону предполетного досмотра аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как рассказали в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», автомат, расположенный в салоне автобуса № 39, будет считывать штрих-код с мобильного устройства или бумажного носителя и распечатывать посадочный талон.

На предприятии отметили, что испытания уже выходят на завершающую стадию. Вместе с производителем «Пассажиравтотранс» доработает возможные ошибки перед серийным выпуском устройств — ими будут оборудованы новые автобусы до аэропорта Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково увеличили пропускную способность зоны проверки документов на входе в зону предполетного досмотра внутренних воздушных линий. Количество пунктов увеличилось с 10 до 16, благодаря чему время проверки документов на внутренних рейсах, как утверждают в петербургском аэропорту, сократится на 60%.

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