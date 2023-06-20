Рестораны в июне подняли цены на 10% из-за подорожания импорта

По данным Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРиО), цены в российских ресторанах в июне уже увеличились в среднем на 10%. В сетях ресторанов связали это с подорожанием импортных продуктов, стоимость некоторых из них выросла на 35%.

Вице-президент ФРиО владелец франшизы сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов заявил, что выросли цены на мраморную говядину, которую перестали поставлять из-за границы. «Аналогичная ситуация с магаданской креветкой — объем вылова уменьшился, а цены выросли. В нашей сети мы поднимаем цены на креветки на 20%»,— сказал он «Известиям».

Владелец Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер утверждает, что компания ежедневно «получает информационные письма о повышении стоимости оливкового масла, морепродуктов и ряда других товаров». По его словам, «Остериа Марио» «сильно зависит от импорта», и рост цен на блюда в сети составил до 10%.

По информации представителя отдела закупок Novikov Group (рестораны Fарш, «Магадан», Valenok, «Клево») Елены Шаргородской, оливковое масло за год уже подорожало на 34%, рыба — на 25%, морепродукты — в среднем на 14%. «Больше всего выросли в цене кальмары, лосось и креветки. Зарубежные консервы — томаты пилати, оливки, соусы, уксусы, а также паста тахини — подорожали на 17% и 11% соответственно»,— добавила она.

В сети «Шоколадница» заявили, что за текущий месяц импортные продукты подорожали на 15–30%. В частности, стоимость креветок увеличилась на 15%, оливкового масла — на 14%, каперсов — на 19%, ассорти из грибов — на 20%, уточнили в компании.

Проблемы с доставкой средиземноморских продуктов стали одной из причин, по которым у российских рестораторов меняется концепция. На фоне трудностей с открытием итальянских ресторанов, традиционно пользующихся высокой популярностью, рестораторы стали открывать заведения грузинской кухни.

Подробности — в материале «Ъ» «Грузию вписали в меню».

Лаура Кеффер