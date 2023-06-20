Сочинскому нацпарку отказали во взыскании 5 млн рублей убытков от простоя канатной дороги в «Дендрарии»

Пятнадцатый апелляционный суд не поддержал требования ФГБУ «Сочинский национальный парк» о взыскании с оператора канатной дороги в парке «Дендрарий», компании «Дорстрой», 4,8 млн руб. убытков, понесенных из-за простоя объекта. Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел инстанции.

Договор аренды канатной дороги «Курортный проспект — парк "Дендрарий"» был заключен между сторонами в 2016 году. В 2021 году в условиях соглашения была оговорена обязанность арендатора по комплексному содержанию объекта в надлежащем состоянии. При этом в контракте была предусмотрена обязанность арендодателя предоставить разрешение на проведение необходимых работ. Стоимость соглашения об аренде на 2022 год составила 18,6 млн руб. В этом же году Ростехнадзор установил, что дорога нуждается в реконструкции: замене канатов, крепежных болтов, подшипниковых опор, обводных шкивов и проведении капитально-восстановительного ремонта конструкций противовеса. ООО «Дорстрой» отказалось выполнять необходимый ремонт. В свою очередь Сочинский нацпарк в одностороннем порядке расторг договор с компанией ввиду убытков, вызванных простоем канатной дороги в период с января по май 2022 года. Представители «Дорстроя» обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с тем, чтобы признать расторжение соглашения незаконным.

По данным «Ъ-Юг», после расторжения договора канатной дорогой управляли другие эксплуатанты на основании краткосрочных договоров.

Акт о нарушениях и предписание о необходимости их устранения были направлены инспектором Ростехнадзора в адрес нацпарка, поскольку именно владелец объекта несет гражданско-правовую ответственность за последствия возможных происшествий ввиду аварийного состояния конструкции.

«Наличие правовых оснований для совершения действий по проведению капитального ремонта МППКД "Парк Дендрарий" обществом судом не установлено»,— говорится в тексте решения инстанции.

В решении указано, что ответственность за проведение работ лежит на владельце объекта. Она возникла в тот момент, когда учреждение получило информацию о выявленных нарушениях. Поскольку недостатки объекта не были устранены, суд счел, что исполнение условий контракта невозможно. В связи с этим инстанция отклонила требования о признании расторжения договора незаконным.

Анастасия Донскова

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