Канаты повисли на «Дендрарии»

Арбитражные суды отказали Сочинскому нацпарку во взыскании почти 5 млн руб. убытков из-за неработающей канатной дороги в парке «Дендрарий» с компании «Дорстрой», эксплуатировавшей ее. Два года назад Ростехнадзор указал на необходимость капремонта известного туристического объекта. С тех пор нацпарк и компания-арендатор спорят о том, кто должен отвечать за техническое состояние дороги, которую в марте были вынуждены закрыть.



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Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Популярный туристический объект не работает с марта

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края в споре между ФГБУ «Сочинский национальный парк» и компанией «Дорстрой». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Предметом судебного спора стала деятельность фирмы «Дорстрой», которая до прошлого года была арендатором одного из самых известных туристических объектов в Сочи – канатной дороги «Курортный проспект – парк "Дендрарий"». Подвесная дорога, доставляющая туристов в верхнюю часть парка «Дендрарий», была построена в 1977 году. Объект состоит из двух пассажирских станций и опор, на которых протянуты канаты протяженностью 897 м. Для перевозки пассажиров предназначены два вагончика.

Парк «Дендрарий» является федеральной собственностью, расположенные в нем объекты закреплены за Сочинским нацпарком на праве оперативного управления. В 2016 году нацпарк заключил договор аренды канатной дороги с компанией «Дорстрой», арендатор взял на себя обязательство содержать канатную дорогу в исправном состоянии. В 2021 году специалисты Ростехнадзора сделали вывод о необходимости реконструкции пассажирских станций и замены канатов. С этого момента между Сочинским нацпарком и «Дорстроем» начались споры о том, кто именно должен осуществить капремонт. В 2022 году нацпарк расторг договор аренды, но акт приема-передачи не составлялся.

Работа дороги была приостановлена на несколько недель, после чего ФГБУ предъявило «Дорстрою» судебные претензии за простой объекта на 4,8 млн руб.

Суд, изучив доводы сторон, отказал нацапрку, указав на то, что за недостатки сданного в аренду имущества отвечает арендодатель. Некоторое время после расторжения договора с «Дорстроем» подвесная дорога работала под управлением других эксплуатантов по краткосрочным договорам. Как сообщается на сайте нацпарка, с марта 2023 года объект закрыт.

Получить комментарий ФГБУ не удалось, телефон директора ООО «Дорстой» Кирилла Зозули не ответил.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отметил, что судебный акт может быть изменен в кассации, но для этого нужны дополнительные данные. «Проблема собственника в том, что в отсутствие акта приемки сложно доказать, что канатная дорога стала непригодна для эксплуатации в период действия договора аренды. Проблема арендатора в том, что по договору он обязан был не допускать ухудшения технического состояния дороги», – пояснил юрист.

Анна Перова, Краснодар