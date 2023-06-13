Мантуров прогнозирует создание российского дальнемагистрального самолета не раньше 2028 года

В России будет создан свой дальнемагистральный самолет не раньше 2028 года, считает вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, РФ намерена продолжать работу над совместным с Китаем проектом. Собственные исследования также ведет НИЦ Институт имени Жуковского.

«После 2030 года. Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше»,— ответил господин Мантуров на вопрос «РИА Новости» о сроках создания дальнемагистрального самолета.

Вице-премьер рассказал, что в совместный с КНР проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будут вноситься изменения в связи с западными санкциями. «Будем продолжать работу с нашими партнерами, при этом мы не стоим на месте в отношении собственных разработок»,— добавил он. Господин Мантуров сообщил, что НИЦ Институт имени Жуковского работает над исследованием новых технологий и над определением «облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл"».

В России есть собственный ближнемагистральный самолет SSJ. С 2024 года ожидается производство среднемагистрального самолета МС-21.

О проблемах с производством российских самолетов из-за санкций — в материале «Ъ» «Sukhoi в остатке».

Леонид Уварчев