За ноутбук отметим

Ассоциации российских ритейлеров электроники и маркетплейсов выступают против введения маркировки на ноутбуки и смартфоны в странах ЕАЭС, которое предлагает Армения. Они опасаются роста цен на товары, поставки которых и так осложнены из-за военных действий и санкций. В правительстве РФ, напротив, считают, что инициатива повысит уровень безопасности ввозимых устройств и поддержит российских вендоров, предлагая расширить ее, включив в систему маркировки планшеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и др.) в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) от 15 июня с просьбой отозвать ее решение ввести маркировку ноутбуков и смартфонов в странах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ) по предложению Армении. В РАТЭК отмечают, что в случае введения маркировки стоимость поставок этих устройств в Россию повысится, что может сказаться на их объемах. В письме говорится, что решение о введении маркировки будет обсуждаться 23 июня в совете ЕЭК.

Ассоциация компаний интернет-торговли (в нее входят Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.), по словам ее главы Артема Соколова, также готовит письмо в совет ЕЭК с просьбой не поддерживать введение маркировки: «Иначе российские игроки столкнутся с финансовыми потерями, а потребители — с заметным сокращением ассортимента. В связи с геополитическими рисками их импорт в страну и так осложнен».

В России Национальная система цифровой маркировки вводится с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы) сообщил “Ъ”, что ЦРПТ «готов проработать вопрос маркировки новых категорий товаров, если соответствующие решения будут приняты правительством». «Важно апробировать технологию так, чтобы она не привела к стрессу для предпринимателей и не повлияла на стоимость продукции для потребителей»,— подчеркнул он.

В Минцифры “Ъ” заверили, что «маркировка не повлияет на ввоз продукции, параллельный импорт и стоимость устройств, перечисленных в проекте решения совета ЕЭК»: «Опыт внедрения маркировки в других отраслях подтверждает это,— пояснили в министерстве.— Решение повысит уровень безопасности ввозимых на территорию РФ устройств, снизит риск поставки некачественного оборудования». Также, согласно проекту решения, каждая страна—участница ЕАЭС сама устанавливает срок введения маркировки, говорят в Минцифры. Из письма замминистра Андрея Заренина в Минпромторг от 25 мая следует, что в Минцифры предлагают даже дополнить перечень планшетами. В Минпромторге не ответили на запрос.

Вопрос маркировки электроники в ЕАЭК обсуждался еще с 2021 года, но в прошлом году стал особенно актуальным, говорит собеседник “Ъ”, близкий к правительству: «Ряд российских производителей электроники под видом техники, собранной в России, поставляют заказчикам китайскую». Схема такая: производитель выпускает на своей линии небольшую партию, вносит ее в реестр российской электроники и получает доступ к госзаказу, уточняет источник “Ъ”, а затем заказывает технику на китайских заводах, где «просто ставят шильдик российского вендора». Маркировка на уровне ЕАЭК позволит не допускать такие ситуации, полагает он.

Любая маркировка — это нагрузка на бизнес, удорожание и задержка поставок для потребителя, а поспешно вводимая — тем более, возражает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входит МТС, Huawei, Apple и др.) Николай Комлев. По его словам, АПКИТ обратилась к вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну с просьбой о «всестороннем обсуждении этой инициативы с бизнес-сообществом».

Тимофей Корнев, Никита Королев