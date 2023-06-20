Режим пониженной готовности

Правительство РФ больше не будет направлять региональным властям средства из федерального бюджета за их успехи в борьбе с коронавирусом — низкие показатели заболеваемости, охват жителей ПЦР-тестированием и кампанию вакцинации. Это очередной шаг на пути выхода из пандемии. Фактически власти не спешат отказываться лишь от одной антикоронавирусной меры — запрета на массовые мероприятия, в частности на акции и пикеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство признало утратившим силу постановление №1730 и прекратит перечислять межбюджетные трансферты регионам, признанным территориями, «свободными от COVID-19». Роспотребнадзор, напомним, инициировал на конкурсной основе выделение таким субъектам бюджетных средств на «финансовое обеспечение развития системы здравоохранения» в июле 2021 года. Конкурс проводился ежеквартально, количество победителей и размер грантов для каждого субъекта устанавливал федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны были соответствовать ряду критериев, разработанных Роспотребнадзором. В их числе — показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины. В правительстве заявляли, что на такую поддержку выделено около 5 млрд руб. Впрочем, какие регионы в итоге получили грант и в каком размере, публично не раскрывалось.

Поощрение отличившихся субъектов было одной из мер борьбы с пандемией. Их между тем остается все меньше. В мае более десяти регионов отменили действовавший более трех лет режим повышенной готовности из-за коронавируса. Это, в частности, Адыгея, Якутия, Чувашия, Мордовия, Хакасия, Удмуртия, Сахалин, Приморье, Хабаровский край, Новгородская, Костромская, Тульская области. Те же регионы, где режим повышенной готовности не отменен, сохраняют, как правило, лишь одно ограничение — запрет на массовые мероприятия. Так, заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник в ответ на депутатский запрос о том, когда в Москве вновь можно будет проводить пикеты и акции, ответил, что полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, «о чем свидетельствует международный опыт».

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, отменила режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом еще в начале мая. ВОЗ, отметим, сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 63% за последние четыре недели (7 тыс. смертей). Число заражений за этот же период сократилось на 44% и составило 1,5 млн человек.

В России портал «Стопкоронавирус.рф» теперь публикует статистику по заболеваемости лишь раз в неделю. Согласно последним имеющимся данным от 13 июня, заболеваемость снизилась на 20,1% (заразились 2 тыс. человек за семь дней), выздоровело около 10 тыс. человек (на 33,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей), умерло 113 пациентов. В 23 субъектах произошло увеличение числа госпитализаций, причем в 14 — более чем в среднем по стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже предупредила: в ведомстве ждут осеннего подъема заболеваемости и предполагают, что он будет сильнее весеннего.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает, что смертность от коронавируса действительно снизилась. Сейчас вирус, по ее словам, больше напоминает сезонную инфекцию, его научились лечить. «В связи с этим необходимость выделения дополнительных бюджетов на лечение от коронавируса отпала,— продолжает госпожа Шуппо.— Однако в дополнительном финансировании нуждается система реабилитации — для восстановления иммунитета, сосудов. Именно от осложнений после коронавируса люди умирают в настоящее время. А качественную систему реабилитации пока создать не удалось, доступна она пока только в частном секторе медицины».

Наталья Костарнова