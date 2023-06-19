«Скорпион» ужалил бывшего начальника

Нижегородский райсуд допросил бывшего директора частной охранной организации «Скорпион» Сергея Демидова. По версии следствия, он передавал взятки бывшему соучредителю компании Владимиру Силякову, когда тот работал заместителем директора стадиона «Нижний Новгород» по безопасности. Мужчине инкриминировали получение свыше 11 млн руб. взяток от охранного агентства и клининговой фирмы. Свидетель рассказал, что перечислял деньги на счет Владимира Силякова под угрозой расторжения договоров подряда и боялся его, потому что безопасник возил с собой оружие и гранаты, а его волю исполнял костяк «Скорпиона», сотрудники которого обыскивали даже машину заместителя губернатора. Адвокаты уверяют, что свидетель оговорил их подзащитного, как и его бывший бизнес-партнер, представив распределение выручки от совместных фирм как взятки, а Владимир Силяков не мог влиять на договорную работу в областной дирекции, филиалом которой был стадион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском районном суде начался допрос свидетелей по уголовному делу бывшего заместителя директора по безопасности стадиона «Нижний Новгород» Владимира Силякова. Его обвинили в получении взяток на 11,3 млн руб. от охранного агентства и клининговой компании, которые обслуживали стадион по договорам с региональным госучреждением «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Мужчине вменили в вину два коррупционных эпизода, связанных с получением на счет своего ИП денег от частной охранной организации «Скорпион» на счет и перечисления средств от ООО «АТК 211», занимавшегося уборкой помещений арены.

В первом эпизоде обвинения Владимир Силяков, по версии следствия, получил свыше 7 млн руб. незаконного вознаграждения от охранной компании, в которой прежде был соучредителем и директором. Во втором эпизоде фигурирует взятка в 3 млн руб. Следствие полагает, что подсудимый легализовал деньги через покупку квартиры и парковочного места в жилищном комплексе «Маршал град», а в момент преступлений он являлся должностным лицом госучреждения.

Первым свидетелем обвинения выступил бывший генеральный директор ЧОО «Скорпион» Сергей Демидов. Он рассказал, что познакомился с обвиняемым в 2019 году, работая охранником в ТЦ «Республика», а затем перешел на руководящую должность в «Скорпион», учредителем и генеральным директором которого тогда был Владимир Силяков. В декабре 2019 года тот пригласил его к себе в кабинет и предложил занять свою должность директора, объяснив, что уходит работать в региональную Дирекцию по проведению спортивных и зрелищных мероприятий. Господин Демидов согласился, и в январе 2020 года возглавил агентство, а в феврале Владимир Силяков переписал свою долю в компании на племянницу.

При этом бывший гендиректор сохранил авторитетное влияние в «Скорпионе», где работали близкие к нему бывшие сотрудники правоохранительных органов, с которыми свидетель периодически конфликтовал. Разногласия с ними начались после того, как Владимир Силяков стал требовать перечислять ему деньги сначала на счет ИП, а затем по реквизитам, предоставленным его родственницей.

По словам свидетеля, бывший директор «Скорпиона» объяснял это тем, что зарплаты на новом месте в госучреждении ему не хватает.

Из-за финансовых сложностей эти переводы периодически задерживались, поэтому Владимир Силяков угрожал расторгнуть контракты «Скорпиона» с Дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий и создавал проблемы, рассказал Сергей Демидов.

По его показаниям, однажды приближенные к бывшему директору «Скорпиона» охранники обыскали машины одного из заместителей губернатора и руководителя Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, а самого Сергея Демидова неоднократно не пропускали на работу. Несколько раз в месяц он переводил на указанные ему счета 140–450 тыс. руб. Общей суммой переводов свидетель Демидов назвал 7,6 млн руб.

На вопрос адвокатов обвиняемого, почему Сергей Демидов не сообщил руководству Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий о вымогательстве взяток, свидетель заявил, что боялся потерять подряд на охрану стадиона и опасался Владимира Силякова.

Тот якобы возил с собой в машине гранаты и огнестрельное оружие и обладал обширными связями в Росгвардии и на одном из совещаний прилюдно обвинил в некомпетентности директора госучреждения Валерия Мочалова, сообщил свидетель. При этом сам он на этом совещании не присутствовал, а узнал об этом со слов коллег. Впрочем, у Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий все равно возникли претензии к работе ЧОО. После того как работу «Скорпиона» проверила Росгвардия и нашла лицензионные нарушения, он уволился с поста гендиректора «Скорпиона».

По словам Сергея Демидова, когда он узнал, что Владимира Силякова арестовали, то сразу оформил явку с повинной о передаче ему взяток. При этом свидетель не отрицал, что общался с фактическим компаньоном обвиняемого Дамиром Хусияновым.

Адвокаты считают, что бывший бизнес-парнер, как и свидетель, оговорили Владимира Силякова в этом уголовном деле. Оно было возбуждено после того, как областная дирекция обратилась в правоохранительные органы с заявлением на некачественное оказание услуг по уборке стадиона.

По версии защиты обвиняемого, оба партнера получали деньги по договорам подряда, а раздел между ними выручки нельзя трактовать как получение взяток. Тем более что Владимир Силяков по своей должности как заместитель директора стадиона — филиала дирекции не мог повлиять на расторжение договоров с госзаказчиком. Вину в получении взяток он не признал, некоторые показания свидетеля вызывали у него смех.

Допрос Сергея Демидова продолжится на следующей неделе.

Роман Рыскаль