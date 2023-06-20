Рейдерский захват оказался провальным проектом

В Санкт-Петербурге суд признал Виталия Кузьмина, Елену Болбину и Сергея Чаина виновными в рейдерском захвате ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования» (ИАСП). Следствие смогло доказать, что обвиняемые обанкротили учреждение, полный пакет акций которого находится в собственности РФ, умышленно набрав на него неподъемных кредитов. Для погашения долгов имущество института выставили на торги, которые мошенническим путем выиграла аффилированная организация, которую возглавлял еще один фигурант — Владимир Борисов. Он известен в криминальных кругах по прозвищу Прапорщик и ранее был связан с другим авторитетом — Юрием «Танкистом» Бирюченко, ставшим сегодня на Украине известным благотворителем. Приобретенные активы аферисты легализовали через фиктивные сделки купли-продажи. В результате ущерб государству оценен более чем в 285 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге трое фигурантов дела о мошенничестве с имуществом ИАСП получили сроки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге трое фигурантов дела о мошенничестве с имуществом ИАСП получили сроки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Виталия Кузьмина, Елены Болбиной и Сергея Чаина. Все трое признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, а также отмывании денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В материалах дела говорится, что Институт архитектурно-строительного проектирования был признан несостоятельным в апреле 2013 года из-за накопившихся долгов по кредитам. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в последний год своей деятельности чистый убыток института составил 17,2 млн рублей. Однако первый банкротный иск поступил еще в 2012 году. Отметим, что на счету ИАСП были проекты многих торговых центров, реконструкция «Пассажа» и «Гостиного двора», а 100% акций института находится в государственной собственности.

Конкурсным менеджером с подачи Елены Болбиной, опытной арбитражной управляющей, тогда был назначен Сергей Чаин — член НП «СРО НАУ «Дело». Как утверждает следствие, через него злоумышленники дополнительно увеличили долги предприятия. С 2012 по 2014 годы несколько нежилых помещений ИАСП на улице Автовской общей площадью 4237,6 кв. м и стоимостью свыше 231 млн рублей, а также права требования на имеющуюся у института дебиторскую задолженность на сумму более 293 млн рублей были выставлены на электронные торги. Организатором стало ООО «ОСТ», лот был продан через площадку «Арбитат». Имущество удалось реализовать за символические 7,5 млн рублей. Победителем стало ООО «СПб-Риэлти», генеральным директором которого был Владимир Борисов — уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство в связи с розыском. Борисов был задержан в Болгарии в октябре 2021 года, выдан по запросу Генпрокуратуры РФ и сейчас дожидается суда. Интересна здесь и сама личность фигуранта: в криминальных кругах его знают по прозвищу Прапорщик, в прошлом он был одним из лидеров «бандитского Петербурга».

Владимир Борисов начинал свою карьеру как кадровый военный Советской армии, в начале 1990-х занимался охранным бизнесом вместе с членами «акуловской» группировки (главарь Александр Анисимов по кличке Акула), а потом, как утверждает следствие, сколотил свою бригаду из бывших спецназовцев — хорошо укомплектованную группу киллеров, которая занималась убийствами и похищениями людей. В 1998 году господина Борисова и его помощника (тоже бывшего военнослужащего, уволенного из-за того, что застрелил солдата прямо в столовой части) Юрия Бирюченко по прозвищу Танкист арестовали по подозрению в организации убийства двух авторитетных оппонентов. К 2007 году Владимира Борисова оправдали по тяжким статьям и осудили к условному сроку. Господину Бирюченко удалось скрыться от органов на Украине — там он сегодня имеет репутацию православного мецената.

Как уточняет МВД России, обвинение Владимиру Борисову было предъявлено заочно в 2017 году. «Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола»,— отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк. Следствие полагает, что подозреваемый ввел в заблуждение петербургское отделение Росимущества, вследствие чего получил в управление указанные активы. Господин Борисов оформил здание на свою фирму, а в июле того же года продал его некоему ООО «Праэдиум», зарегистрированному на тещу Кузьмина. Сама «СПб-Риэлти» была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ в середине октября 2014 года.

На заседании Ленинского райсуда все трое обвиняемых свою вину не признали. Виталий Кузьмин получил шесть с половиной лет в ИК общего режима, Елене Болбиной и Сергею Чаину дали по пять лет. Также суд взыскал в солидарном порядке с них 285,744 млн рублей в качестве ущерба государству. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора. Ранее за подделку документов о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» по заведомо заниженной стоимости получили условные сроки их сообщники — Ирина Русакова и Павел Гуляев.

Андрей Кучеров