«Ижнефтемаш» идет в гору

В Удмуртии на «Ижнефтемаше» начнут выпускать более 15 типов спецтехники для горнодобывающей отрасли. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ правительство региона и ГК «Римера», в состав которой входит «Ижнефтемаш». Производство позволит не только диверсифицировать продуктовую линейку завода, но и поддержит важное для экономики страны развитие горнорудной отрасли, говорят в компании. Эксперты отмечают, что в перспективе спрос на спецтехнику для подземной добычи полезных ископаемых сохранится и даже может вырасти в связи с истощением старых месторождений и вводом в эксплуатацию новых, а значит загрузка предприятию и контрагентам будет обеспечена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На «Ижнефтемаше» к 2026 году будут производить не менее 15 типов спецтехники для подземной горной добычи полезных ископаемых. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний «Римера» Станислав Великий. Предполагается, что на предприятии будет изготавливаться до 80% узлов и агрегатов новой линейки оборудования. «При реализации проекта дополнительно будет создано более 150 рабочих мест. Новое производство планируется разместить на территории действующего завода “Ижнефтемаш”. Освоение нового вида спецтехники для горнодобывающей промышленности позволит не только диверсифицировать продуктовую линейку завода, но и поддержит устойчивое развитие горнорудной отрасли, важнейшей сферы экономики России»,— прокомментировал господин Бречалов.

В настоящий момент «Ижнефтемаш» специализируется на производстве нефтегазопромыслового оборудования, обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин, добычи нефти — станков-качалок, штанговых насосов, буровых ключей, редукторов, станций управления, спецтехники, буровых и цементировочных насосов. В состав «Римеры» он вошел в 2008 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года выручка от продаж «Ижнефтемаша» составила 5,7 млрд руб., чистая прибыль — 634 млн руб.

Станислав Великий отметил, что за 30 лет работы «Ижнефтемаш» стал основным поставщиком нестандартной и экспериментальной техники нефтедобывающим и нефтесервисным компаниям. «Поэтому мы можем эффективно использовать накопленные компетенции в сегменте оборудования для горнорудной промышленности, перед которой сейчас очень остро стоит задача импортозамещения»,— поделился Станислав Великий.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что до 2022 года на российском рынке была значительная доля техники, поставляемой из Европы и Китая, но после начала специальной военной операции на Украине и введения связанных с ней санкций против России, европейские компании свели поставки до минимума, при этом китайские особо и не увеличили. Но спрос на нее никуда не ушел, и если на «Ижнефтемаше» будет налажено серийное производство востребованных позиций, то оно снизит зависимость отечественной горнодобывающей отрасли от импорта, добавил эксперт.

«Ждать сложностей с поставками компонентной базы я бы не стал, за исключением электроники, но только в том случае, если в России она не выпускается. При этом производство 80% узлов и агрегатов на “Ижнефтемаше” наладить вполне реально, так как у него есть парк необходимого для их изготовления оборудования, остальное можно купить у сторонних поставщиков. Тем самым он диверсифицирует свое производство и расширит круг клиентов, благо в горизонте 15 лет спрос на спецтехнику для подземной добычи полезных ископаемых сохранится и даже может вырасти в связи с истощением старых месторождений и вводом в эксплуатацию новых»,— рассказал господин Хазанов.

Это очень перспективная сделка, которая говорит о том, что будут задействованы промышленные мощности, а это в свою очередь автоматически загружает большое количество контрагентов, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Также это импортозамещение, а значит, компания будет обеспечена заказами на протяжении длительного времени. Кроме того, учитывая ископаемые в России, в принципе, это очень важная индустрия. Это говорит о том, что развивается рынок производства. Я считаю, что это очень хорошо скажется на будущем в долгосрочной перспективе»,— заключил эксперт.

Татьяна Колегова

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