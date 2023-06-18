Глазов притягивает инвестиции

Первый завод по производству редкоземельных магнитов для электродвигателей и ветроэнергетических установок построят в Глазове. Соглашение об этом на ПМЭФ подписали правительство Удмуртии, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом Металлтех». Ожидается, что проект даст республике более 200 рабочих мест, приток инвестиций и рост экономики. Эксперты отмечают, что завод позволит снизить зависимость от импорта и укрепит технологический суверенитет отечественного электрического транспорта и ветроэнергетики. Кроме того, редкоземельные магниты будут востребованы в авиакосмической индустрии, в производстве компьютерной техники и многих других отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме правительство Удмуртии, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом Металлтех» заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов, которые являются важнейшим компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок. Реализовывать проект планируют на территории Глазова, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Отмечается, что, благодаря переходу к чистой энергетике и электротранспорту, спрос на такую продукцию стремительно растет.

«Для реализации этого инвестиционного проекта и последующих совместных проектов ТВЭЛа на территории Глазова мы планируем создать промышленный парк общей площадью 20 га, с перспективой увеличения до 60 га. Завод по изготовлению постоянных редкоземельных магнитов станет первым подобным производством не просто на площадях промпарка, а в России. Проект даст городу и республике более 200 рабочих мест»,— рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Президент ТВЭЛа Наталья Никипелова отмечает, что в Глазове расположен один из главных активов компании, основное металлургическое предприятие всей атомной отрасли — Чепецкий механический завод. «Создание крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов в Глазове даст множество позитивных эффектов в разных сферах. Это укрепление национального технологического суверенитета в сложной высокотехнологичной сфере, рост нашего металлургического бизнеса и мощный стимул для развития компетенций в области электродвижения. Наконец, это приток инвестиций и новые рабочие места, а значит, рост экономики города и региона»,— прокомментировала госпожа Никипелова.

«Русатом Металлтех» обладает всеми необходимыми научно-технологическими компетенциями для создания первого в России крупнотоннажного производства полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор, говорит генеральный директор компании Андрей Андриянов. «К 2028 году запланирован выход на производство более 1 тыс. т в год постоянных редкоземельных магнитов на основе отечественной минеральной сырьевой базы с перспективой расширения производства до 3 тыс. т после 2030 года»,— поделился господин Андрианов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что в России около десятка предприятий по выпуску редкоземельных магнитов, однако их суммарные мощности не могут удовлетворить спрос на них на внутреннем рынке. В связи с этим магниты и редкоземельные элементы для их изготовления, а также крайне востребованные неодимовые магниты завозятся по большей части из Китая.

«Появление крупнотоннажного завода в контуре “Росатома” позволит снизить зависимость от импорта и увеличить долю отечественных магнитов в структуре их потребления в нашей стране. Ожидать же сколь-либо серьезных сложностей с созданием будущего предприятия я бы не стал, так как “Росатом” давно занимается магнитной тематикой, и не начинал бы подобный проект без проработки всех деталей с учетом санкционной повестки и потенциальных рисков. Поставщики же вакуумных индукционных печей и прессов в нашей стране точно найдутся»,— прокомментировал эксперт.

В свою очередь, пуск завода «Росатомом» позволит укрепить технологический суверенитет отечественного электрического транспорта и ветроэнергетики, отмечает господин Хазанов. Также редкоземельные магниты будут востребованы в авиакосмической индустрии, в производстве компьютерной техники и многих других отраслях. «Для Удмуртии строительство завода в Глазове выгодно с точки зрения развития промышленного кластера, ядром которого является Чепецкий механический завод: он вполне возможно будет работать в тесной связке с новым предприятием. Завод сформирует предпосылки для организации в регионе предприятий по выпуску электродвигателей и иного оборудования с использованием редкоземельных магнитов. Тем самым появятся дополнительные рабочие места и будут увеличиваться налоговые отчисления в бюджет региона»,— заключил Леонид Хазанов.

Член правления ассоциации «Деловая Удмуртия», член правления машиностроительного кластера Татарстана Валерий Песков считает, что за развитием электрического транспорта будущее. Уже сейчас в этом направлении развивается КамАЗ, потребность в современных двигателях будет только расти, поэтому реализация проекта по строительству завода по производству редкоземельных магнитов в Глазове — своевременное решение. «“Росатом” — крупная корпорация, у которой есть ресурсы для развития такого направления. Сфера потребления таких магнитов достаточно обширна. И очень хорошо, что местом для производства они выбрали именно Удмуртию. Это и логично, потому что в Глазове у них уже есть собственные производственные площадки»,— отметил господин Песков.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев отмечает, что за 2022 год количество электромобилей в стране выросло на 42%. Стремительный рост рынка связан с развитием инфраструктуры, ростом предложения на рынке, а также помощью от государства. «Переход на электротранспорт в мире через 7–10 лет неизбежен. Не раньше, потому что главный минус электромобиля — дороговизна. Чтобы такое транспортное средство стало “народным”, необходимо снижать цену, почти половина которой — стоимость аккумулятора. Если в ближайшие годы разработают более дешевые аккумуляторы, и по цене электромобили приблизятся к обычным, можно будет ожидать взрывного спроса на них»,— рассказал господин Матвеев. Наличие завода несомненно поможет развитию отрасли, потому что снизится конечная цена на электромобиль, подчеркнул эксперт.

Татьяна Колегова

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