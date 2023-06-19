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Экс-депутату челябинского заксобрания смягчили приговор

Челябинский областной суд смягчил наказание бывшему депутату законодательного собрания региона Арману Аракеляну, осужденному за дачу взяток. Вместо реального срока ему назначено восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Размер штрафа снижен с 6,5 млн руб. до 5,2 млн руб. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в суде.

Апелляцию на приговор Арману Аракеляну и его сообщникам подала прокуратура, которая посчитала слишком мягким назначение условных сроков за получение взяток четырем сотрудникам федеральных учреждений. По итогам рассмотрения жалобы наказание соучастникам экс-парламентария оставлено без изменения. Арману Аракеляну приговор смягчен в связи с активным содействием раскрытию и расследованию преступлений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2023 года Центральный райсуд Челябинска признал Армана Аракеляна виновным в даче взяток представителям федеральных учреждений и назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом в 6,5 млн руб. Суд установил, что он, будучи директором коммерческой компании, в ноябре 2019 года в сговоре с двумя сотрудниками ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», передал взятку в виде ноутбуков стоимостью более 185 тыс. руб. должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов сведений о выявленных нарушениях при ремонте и реконструкции автодорог в Челябинской области. Кроме того, в ноябре 2019 года депутат передал взятку в 500 тыс. руб. сотруднику «Упрдор „Южный Урал“» за принятие невыполненных работы по госконтрактам и непривлечение подрядчика к ответственности.

Сотрудников учреждений в зависимости от степени участия осудили за получение и дачу взятки, а также за злоупотребление должностными полномочиями. Они получили условные сроки от семи лет трех месяцев до восьми лет.

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