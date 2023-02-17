Депутата челябинского заксобрания осудили на девять лет строгого режима за дачу взяток

Центральный районный суд Челябинск вынес приговор депутату законодательного собрания региона Арману Аракеляну, обвиняемому в даче взяток сотрудникам федерального учреждения «Росдортехнология». Парламентарию назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Следствие и суд установили, что Арман Аракелян, являясь директором коммерческой организации, в ноябре 2019 года в сговоре с двумя должностными лицами федерального учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“», передал взятку в виде ноутбуков стоимостью более 185 тыс. руб. должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов информации о выявленных нарушениях при ремонте и реконструкции автодорог в Челябинской области. Кроме того, в ноябре 2019 года депутат лично передал взятку в 500 тыс. руб. сотруднику «Упрдор „Южный Урал“» за принятие невыполненных работы по госконтрактам и неприменение мер ответственности к подрядчику.

Вместе с Арманом Аракеляном обвиняемыми по делу являются два сотрудника ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» и должностных лица филиала ФКУ «Росдортехнология». В зависимости от степени участия они обвинялись в получение взятки (п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), даче взятки (п.п. «а,б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил сотрудников федеральных учреждений к условному лишению свободы на сроки от семи лет трех месяцев до восьми лет с испытательными сроками от трех до пяти лет. Работникам «Упрдор „Южный Урал“» назначены еще и штрафы в размере 2,8 млн руб. каждому.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», депутата законодательного собрания Челябинской области от партии КПРФ Армана Аракелян задержали сотрудники ФСБ в начале марте 2021 года. Вскоре его перевели под домашний арест, а в декабре 2021 года меру пресечения заменили на запрет определенных действия.

Арман Аракелян был генеральным директором ООО «Дорстройгрупп» с 2015 года по март 2021-го. По данным «СПАРК-Интерфакс», 70% уставного капитала организации принадлежит отцу депутата Эдику Аракеляну. С 2015 года компания получила 14 контрактов на ремонт федеральных трасс в регионе на общую сумму более 2,1 млрд руб.