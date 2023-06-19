Движение на путепроводе по ул. Земеца в Самаре планируется открыть в октябре

Транспортное сообщение на путепроводе по ул. Земеца в Самаре планируется возобновить к концу октября текущего года. Движение откроется не только для личного, но и для общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Самарская администрация

«Специалисты заверяют, что работы, которые запланированы на следующий год, не будут влиять на дорожный трафик»,— говорится в сообщении.

Ремонт путепровода «139 километр» стартовал 10 апреля текущего года. Он ведется на средства консолидированного бюджета (областного и городского).

В связи с этим движение транспорта по ул. Земеца временно ограничено. Ограничение действует в границах въезда на территорию РКЦ «Прогресс» и ул. Литвинова.

Георгий Портнов