В Самаре путепровод на ул. Земеца закрылся на ремонт

Стартовал ремонт путепровода «139 километр» на ул. Земеца в Самаре. В связи с этим движение на участке закрыто. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

«Основную нагрузку при объезде путепровода возьмут на себя улицы Береговая и Победы, проспект Кирова, Заводское шоссе»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с ремонтом участка для удобства жителей запущен дополнительный автобусный маршрут от Барбошиной поляны по проспекту Кирова и до Юнгородка. Ремонтные работы ведутся по ул. Земеца от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до ул. Литвинова.

Георгий Портнов