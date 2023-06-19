Следственный комитет проверит версию самоубийства трех сестер в ДТП

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии проводит проверку по факту гибели в ДТП трех сестер Ахаевых. Их тела были обнаружены в горящей машине, упавшей с обрыва при въезде в поселок Нижний Чегем. Об этом «Ъ» сообщили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие, по данным МЧС и ГИБДД, произошло в субботу, 17 июня, около 13 часов дня. Автомобиль сорвался с обрыва и успел выгореть практически полностью. На место были вызваны пожарные, сотрудники ГИБДД и спасатели. В салоне машины спасатели и обнаружили три тела. Как выяснилось позже — трех сестер Ахаевых. Старшей было 48 лет, младшей — 42 года.

По данным ГИБДД, предварительно можно был предположить, что сидевшая за рулем Mersedes-Benz женщина «не справилась с управлением», из-за чего «транспортное средство упало в обрыв», и все находившиеся в салоне «получили травмы, несовместимые с жизнью».

Тела погибших передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Чегемскому району. По факту дорожно-транспортного происшествия в порядке ст. 144 и ст. 145 УПК РФ была назначена проверка, которую взяла под контроль прокуратура республики.

Все собранные материалы в итоге были переданы в республиканское следственное управление СКР.

Как сообщили «Ъ» в Следственном комитете, в настоящий момент проверка еще не закончена: «рассматриваются все версии, в том числе суицид и несчастный случай».

О возможном суициде рассказал силовикам брат погибших женщин Алим. По его словам, в день гибели Альбины, Амины и Арины Ахаевых он разговаривал с одной из сестер по телефону, и она якобы заявила, что они сбросятся со скалы и уйдут вслед за старшей сестрой, которая покончила жизнь самоубийством за несколько дней до трагедии. Через час после этого разговора горящий автомобиль был обнаружен упавшим с обрыва.

По неофициальной информации, родственники обвинили женщин в смерти их старшей сестры, что могло стать причиной суицида. До этого сестры жили одной семьей. Ни у кого из погибших не было своей семьи и детей.

Александра Ларинцева, Пятигорск