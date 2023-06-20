«За девять лет финансирование отрасли увеличилось на 72 млрд рублей»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

— Евгений Федорович, как вы оцениваете достижения кубанской медицины?

— Благодаря активной реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также краевых инвестиционных программ значительно увеличился рост государственного финансирования здравоохранения. Поэтому за последние годы мероприятия, проводимые на государственном уровне, привели к существенному стимулированию социально-экономического развития региона в целом и положительно изменили основные процессы в сфере охраны здоровья граждан.

Только в 2022 году было построено 17 офисов врача общей практики (ВОП) и установлено 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), проведено более 55 капитальных ремонтов медицинских организаций, поставлено свыше 250 автомобилей, более 2,2 тыс. единиц медицинского оборудования, из которых 67 — «тяжелого». Кроме того, начато строительство девяти поликлиник, в том числе шести детских.

В 2023 году планируется строительство 15 офисов ВОП и установка 10 ФАПов, проведение капитального ремонта 36 медицинских учреждений, а также начало строительства еще 11 поликлиник.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в крае выполняется экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по полису ОМС. Цель данного проекта — увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Краснодарском крае к 2024 году, в том числе за счет проведения лечения бесплодия. В 2022 году по методу ЭКО в крае родилось свыше 1330 детей, в том числе 100 двоен и две тройни, с начала текущего года — более 570 детей.

— Какой объем средств выделяется из бюджетов различных уровней на медицинскую сферу Краснодарского края? Как этот показатель соотносится с показателем прошлого года, а также с показателем, допустим, десятилетней давности?

— В 2023 году на финансирование отрасли здравоохранения Краснодарского края было выделено более 137 млрд руб., на 2 млрд руб. больше, чем в 2022 году (135 млрд руб.). Для сравнения, за последние девять лет финансирование отрасли здравоохранения увеличилось на 72 млрд руб.

К основным направлениям расходования средств можно отнести оплату медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, реализацию национальных проектов, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, вакцинацию населения, строительство новых медицинских учреждений, проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования, машин скорой помощи, компенсационные выплаты медицинским работникам, переехавшим в сельскую местность (программа «Земский доктор/Земский фельдшер»), антитеррористические мероприятия.

— В какой стадии находится проект медицинского кластера в северо-восточной части Краснодара?

— В настоящее время разработана проектно-сметная документация медицинского кластера и получено положительное заключение. В связи с тем, что строительство объекта требует существенных затрат, в начале текущего года была направлена заявка в Министерство здравоохранения России для включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы.

— Несколько лет назад все медицинские учреждения Краснодарского края были переведены на краевой уровень. Какие практические результаты дало это для отрасли?

— Переход учреждений здравоохранения в краевую собственность позволил свести к нулю нагрузку на местные бюджеты районов. С помощью краевого бюджета увеличилось количество проводимых капитальных ремонтов медицинских учреждений, улучшилось состояние автомобильного парка, увеличились зарплаты медицинских работников, а также количество лекарственных препаратов.

С 2014 года финансирование отрасли здравоохранения Кубани увеличивается. В этом году сумма превысила 137 млрд руб. Основная часть средств направлена на реализацию нацпроектов, оплату бесплатной медпощи населению и пр.

— Нехватка медицинских кадров существует по всей стране, как эта проблема решается в Краснодарском крае?

— С целью снижения кадрового дефицита продолжается заключение договоров о целевом обучении в Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ). В рамках приемной кампании 2022/2023 учебного года министерством и подведомственными организациями заключено около полутора тысяч договоров о целевом обучении. В сентябре 2022 года открыт филиал Лабинского медицинского колледжа в Курганинске на 75 бюджетных мест и 25 мест на платной основе, что позволило увеличить контрольные цифры приема в медицинские колледжи в 2023/2024 учебном году, они составили более 1500 мест.

Совместно с руководителями учреждений здравоохранения Краснодарского края руководители министерства лично принимают участие во встречах со студентами и выпускниками КубГМУ и медицинских колледжей, в проведении «Ярмарок вакансий» и круглых столов. Активно размещается информация о вакансиях на официальных сайтах медицинских организаций, сайте министерства, в автоматической информационной системе содействия трудоустройству выпускников, в крупнейшей российской онлайн-платформе HH.ru, в различных информационных ресурсах и на рекрутинговых сайтах: портал «Работа в России», «Пресса», Superjob, а также в средствах массовой информации.

Привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации, подведомственные министерству, продолжается также по программе «Земский доктор/Земский фельдшер». На 2023 год запланировано привлечение по программе 305 медицинских работников (195 врачей и 110 средних медицинских работников). С 1 апреля 2023 года начат прием документов от медицинских работников, претендующих на участие в программе.

Кроме того, за счет краевого бюджета оказываются различные меры социальной поддержки медицинским работникам. Так, в частности, госучреждениям здравоохранения предоставляются субсидии на приобретение служебного жилья (ежегодно по 200 млн руб.).

В 2023 году запланировано приобретение 31 квартиры учреждениями первичного звена и скорой медицинской помощи в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. Медицинским работникам предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, реализуются программа льготного ипотечного кредитования на оплату первоначального взноса и программа «Накопительная ипотека».

С 2022 года врачам предоставляется социальная выплата в размере 1 млн руб. для оплаты первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилого помещения с использованием ипотечного жилищного кредита с условием отработки не менее пяти лет в учреждении здравоохранения. Также предоставляются компенсации затрат на наем жилья, компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг и внеочередное предоставление мест в детских садах.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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