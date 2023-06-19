Под Воронежем ходят отдать в концессию баню на 30 лет

Администрация Новоусманского района Воронежской области планирует отдать в концессию одну из местных бань. Частную концессионную инициативу подал воронежский индивидуальный предприниматель Артем Федченко, следует из документации.

В соответствии с законом власти объявили торги. Заявки от других претендентов на баню принимаются до 26 июня. Если никто не проявит интереса, концессионное соглашение будет заключено с инициатором.

Артем Федченко рассчитывает развивать одноэтажную баню площадью 226,8 кв. м в Новой Усмани на Песоцкой, 3а. Она расположена на участке площадью 1,6 тыс. кв. м.

Концессия рассчитана на 30 лет. Обновить баню при этом необходимо в течение восьми месяцев со дня заключения соглашения. Проект предполагает появление парной, хамама, массажного кабинета, бара и VIP-зоны.

Инвестор планирует вложить «не менее» 20 млн руб. Сводный сметный расчет составляет 26,9 млн. Из них 7,2 млн потребует внутренняя отделка, 3,4 млн — системы отопления и вентиляции, 2,7 млн — фасад и 2,3 млн — кровля. На демонтажные работы заложено 900 тыс., на электромонтажные — 800 тыс., на системы водоснабжения и канализации — 700 тыс. Еще 2,1 млн потребуется на благоустройство.

Ежегодная годовая концессионная плата составляет 405,1 тыс. руб., исходя из расчета 33,6 тыс. в месяц. Эти средства необходимо предоставлять властям в течение всего срока действия соглашения. Раз в три года плата будет индексироваться. Таким образом, за 30 лет инвестор выплатит более 12 млн руб.

Плата концедента, то есть властей, не предусмотрена.

По данным Rusprofile, Артем Федченко помимо собственного ИП также является директор и владельцем липецкого поставщика материалов для кровли и фасада ООО «Айка». Компания работает с сентября 2013 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 19,9 млн руб., чистая прибыль — 443 тыс.

В 2022 году власти Липецка отдали в концессию на 20 лет две бани — на улице Рыбалко и на улице 40 лет Октября. Инвестором стало ООО «Липецкий банный комплекс» Дмитрия Демина. Компания планирует вложить в обновление бань 24,8 млн руб. — 7,8 млн в первую и 17 млн во вторую.

О проекте комплекса терм в Новой Усмани читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Пар развлечений».

Александр Прытков

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