Пар развлечений

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности скорректированного проекта акватермального туристического комплекса с бассейнами и банями, который планирует к 2026 году построить в пригороде Воронежа группа инвесторов. Стоимость комплекса с пиковой посещаемостью 12 тыс. человек в день оценивается в 9 млрд руб., часть из них предоставит госкорпорация «Туризм.рф». Эксперты считают проект актуальным, но предупреждают о возможных проблемах с трафиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Воронежем хотятвозвести аквапарк вместимостью до 12 тысяч посетителей в день

Фото: ООО «Термы» Под Воронежем хотятвозвести аквапарк вместимостью до 12 тысяч посетителей в день

Фото: ООО «Термы»

О параметрах проекта акватермального комплекса «Пальма-парк» «Ъ-Черноземье» сообщили в местном ООО «Термы», которое занимается его реализацией и будет выступать техническим заказчиком строительства. Сейчас компания ведет подготовку и согласование строительной документации, рассчитывая в конце 2023 года приступить к земляным работам на площадке в примыкающем к Воронежу Отрадненском сельском поселении вдоль улицы Изыскателей (платного участка трассы М4 «Дон») со стороны Новой Усмани между развязками на улицах Димитрова и Остужева.

Планируется, что на принадлежащем инициаторам участке в 15 га к первому кварталу 2026 года будет построено трехэтажное здание общей площадью 68 тыс. кв. м. По словам директора по развитию проекта Виталия Курбатова, комплекс будет включать в себя несколько видов закрытых и открытых бассейнов, различные форматы бань, зоны «тихого» и «активного» отдыха с живыми пальмами, аквапарк с аттракционами, бары, фуд-корт и четырехзвездный отель на 152 места. Им, как планируется, должен управлять один из крупных гостиничных операторов, однако его выбор пока затруднен из-за ухода из России большинства профильных международных компаний. Земля под застройку, по данным Росреестра, пока относится к сельскохозяйственным угодьям, но из-за разницы налоговых ставок в компании намерены перевести ее в разрешающую застройку категорию непосредственно перед началом работ.

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Объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд руб. Планируется, что часть из них предоставит как соинвестор госкорпорация «Туризм.рф», еще часть — банковские кредиты по льготной ставке в пределах 3–5% и оставшееся — собственные средства нескольких частных инвесторов. Соотношение долей финансирования, банки-партнеры и имена инвесторов в «Термах» не раскрывают. Там уточнили «Ъ-Черноземье», что «ведут переговоры с тремя банками, а пул инвесторов еще продолжает формироваться».

В числе инвесторов, как писал «Ъ-Черноземье», могут быть владельцы ритейл-парка в Отрадном, где уже располагается гипермаркет Leroy Merlin. Торговый объект и планируемый акватермальный комплекс занимают соседние участки, которыми, по данным источников „Ъ“ в региональной власти, владеют структуры семьи Бориса Сакуна, бывшего гендиректора ООО «Трансстроймеханизациия» (входит в холдинг «Мостотрест»). Эта компания в 2016 году построила прилегающий к границам обоих проектов участок трассы М4 и развязки на нем. ООО «Термы», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано по одному адресу в Воронеже с управляющим торговым проектом ООО «Ритейл-парк». В этой компании Борису Сакуну и Наталии Сакун принадлежат доли по 25%, а 50% — у воронежского предпринимателя Андрея Сальникова.

В самом ООО «Термы» 50% принадлежит воронежскому бизнесмену Дмитрию Андрееву, сыну экс-начальника управления ФСБ по Воронежской области Александра Андреева. Ранее господин Андреев-младший возглавлял АО «Воронежская индустриальная корпорация», которое управляет индустриальным парком «Масловский» и особой экономической зоной «Центр». Другие 50% компании принадлежат воронежскому бизнесмену Александру Чурсину — его компании ранее принадлежала вся эта земля в Отрадном.

Окупаемость инвестиций в проект ожидается в течение 15 лет, сообщили в «Термах». Этот показатель считается из «пессимистичного прогноза» посещаемости. Единовременная вместимость комплекса составляет до 4 тыс. человек, а в день его, как рассчитывают инициаторы, смогут в пике посещать до 12 тыс. жителей Воронежа, соседних регионов и Москвы при стоимости визита от 380 руб. за час или 2 тыс. руб. за день. Объем налоговых поступлений от проекта оценивается в 524 млн руб. в год. Планируется создание более 240 рабочих мест.

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Концепцию комплекса (копия есть у «Ъ-Черноземье») разработала испанская компания Amusement Logic, специализирующаяся на проектировании аквапарков в Европе и Америке. Фактически воронежский проект будет представлять собой локализацию с учетом особенностей российского и местного рынка уже действующих аналогичных акватермальных комплексов в Румынии и Германии.

В качестве подрядчиков строительства, по данным «Ъ-Черноземье», рассматриваются турецкие строительные компании, в том числе уже работающие в регионе. Так, структуры холдинга Limak Construction возводят в Воронеже новый терминал аэропорта и могут поучаствовать в создании крупного завода полипропилена. Местные девелоперы, по данным «Ъ-Черноземье», проектом не заинтересовались из-за слишком долгого срока окупаемости, хотя участок под акватермальный комплекс окружают жилые комплексы «Черемушки» («Домостроительный комбинат») и «Новое Отрадное» («Выбор»).

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Параметры проекта существенно изменились с момента его анонса в конце 2021 года. Тогда речь шла о создании «национального тематического парка», где на участке общей площадью 138 га (сегодняшние 15 га входят в него) разместятся парк развлечений с аттракционами, «уголок живой природы», «центр пилотирования», территория для концертов, водные аттракционы. В «Термах» сказали «Ъ-Черноземье», что могут вернуться к вопросу о реализации этого проекта после завершения акватермального комплекса.

Директор воронежской компании Big Event и ООО «Спорткомплекс "Белый колодец"» Сергей Слабунов считает, что после корректировки параметров проект в Отрадном стал «более актуальным», но ему все еще требуется «объективная оценка аудитории и возможностей трафика». «Конкретизированный проект точно выглядит лучше. Думаю, что спрос на него есть, но вопрос в том, на какой трафик рассчитывают создатели. К примеру, для "Сочи парка" рекорд — 15 тыс. человек за день. Это флагманский проект в сфере развлечений в городе-курорте. А здесь речь идет о 12 тыс. посетителей в пике. Но готовы ли к ним в день приезжать 12 тыс. воронежцев?» — говорит господин Слабунов.

Он отмечает, что трафик со стороны путешествующих по М4 туристов — сезонный. «Если вы едете на море, будете ли вы по дороге заезжать в аквапарк? Только если он будет действительно классным. Так что нужно посмотреть реализацию. Немного смущает имидж, который создается сейчас. Живые пальмы и постройка бренда вокруг них смотрелись бы круто в 1997 году, но не уверен, что это актуально и свежо на сегодня. Понятно, что речь идет о копировании проектов из Европы, но они работают уже давно. А нужно оценить, как они чувствуют себя именно в сегодняшней конъюнктуре»,— заключил господин Слабунов.

Гендиректор занимающегося созданием курортного комплекса на берегу Дона в пригороде Воронежа ООО «Ямань резорт» Владислав Курносов не считает «Пальмапарк» конкурентом своего проекта. «Думаю, напротив, будет работать синергия. Несколько крупных проектов будут привлекать в Воронеж больше туристов, чем какой-либо один из них,— полагает господин Курносов.— На мой взгляд, проект своевременный и перспективы окупаемости у него есть. В соседних регионах европейской части России, которые возможно охватить, подобных нет. Это аудитория на уровне 3 млн человек — вот потенциальная емкость рынка. Если условно каждый из этих людей раз в год сходит в этот аквапарк, то проблем с трафиком у инвесторов точно не будет».

Сергей Калашников