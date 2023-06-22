Первая океанографическая экспедиция

С 1872 по 1876 год небольшое парусно-паровое судно «Челленджер» прошло 68 890 миль по семи морям и собрало беспрецедентное количество информации о них, тем самым положив начало океанографической науке.

Организовал экспедицию профессор физики из Эдинбурга Чарльз Уайвилл Томсон. Томсон впервые провел экспедиции на судах Британского адмиралтейства, с борта которых выполнялось драгирование; их результаты были столь интересными, что побудили Томсона и Королевское общество Великобритании обратиться к адмиралтейству с грандиозным проектом. Они запросили судно, которое могло бы проводить исследования «условий глубоководных зон океана во всех великих океанских бассейнах». Военно-морские власти, к тому времени уяснившие важность исследований океана, предоставили в их распоряжение военно-морское судно «Челленджер».

По выходе в море из Портсмута «Челленджер» тотчас попал в сильный шторм. Томсон заявил, что этот шторм не дурное предзнаменование, так как буря «пролила свет на все наши слабые места» и укрепила уверенность в том, что экспедиция подготовлена хорошо. Научный персонал точно выполнял в определенные сроки всю программу наблюдений: измерение полной глубины моря, температуры на разных глубинах, изучение атмосферных и метеорологических условий, направления и скорости течений на поверхности океана, а при случае и на разных глубинах. Они также поднимали драгой со дна образцы грунтов и горных пород, экземпляры растений и животных, а кроме того, отбирали пробы воды и вылавливали мелкие морские организмы с разных глубин. За все время плавания такие работы были выполнены на 360 станциях, разбросанных над океанским дном площадью 140 млн квадратных миль.

Чтобы представить себе ценность научных результатов «Челленджера», следует вспомнить, что тогда каждый новый организм был долгожданной находкой — его надо было поставить на соответствующее место в схеме эволюции жизни на Земле. Экспедиция «Челленджера» нашла 715 новых родов и 4417 новых видов живых существ. Оказалось, что океаны изобилуют неизвестными доселе oрганизмами, «ожидающими», чтобы их классифицировали. Исследования «Челленджера» бесспорно доказали, что в море на больших глубинах существует жизнь.

Этим путешествием в океанографии была открыта эра описательных исследований, на смену которой в нашем столетии пришла эпоха аналитической океанографии.

Плавание «Челленджера», Герберт С. Бейли-младший, 1953 г.