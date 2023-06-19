«Алеан»: средняя загруженность отелей Сочи в июне 2023 года составляет 85%

Средняя загруженность отелей в Большом Сочи составляет 80-85%. В некоторых отелях она составляет 100%, в большинстве объектов эконом-класса — на уровне 50%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали эксперты национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Midjourney Фото: Midjourney

В свою очередь в Геленджике загруженность неравномерная, в среднем она составляет около 70%. Хорошая загрузка отмечается в крупных отелях среднего сегмента. В Анапе средняя загрузка стартует от 50%. Максимальная она в эконом сегменте и составляет 80-90%.

Схожая ситуация сложилась и в Абхазии. Средняя загрузка близка к 50%. Наиболее востребованы в июне отели среднего уровня, в отелях высокого и эконом-уровня загруженность недостаточная. В Крыму средняя загруженность остается на уровне 40-45%.

По оценкам аналитиков «Алеан», низкая глубина бронирования (2-3 недели) связана с погодными условиями: большинство туристов откладывают отдых до того времени, пока прогреется море. Они подчеркивают, что текущая недозагруженность отелей по большинству направлений – временное явление: постепенное заполнение отелей прогнозируется уже после 20 июня.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram