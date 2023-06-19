Минпромторг не смог оспорить продажу пермского производителя радиовзрывателей

Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении требований о признании недействительными торгов по продаже имущества ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского». В апреле активы обанкротившегося оборонного предприятия выкупило столичное ООО «ПСК "Спецпроектстрой"» за 725 млн руб. Согласно условиям сделки, общество должно обеспечить целевое использование имущества предприятия и выполнение гособоронзаказа. Спустя несколько дней после заключения договора купли-продажи министерство обратилось с иском об оспаривании итогов торгов.

ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС.

По данным «Ъ», в исковом заявлении Министерство промышленности и торговли ссылалось на то, что ООО не соответствует требованиям к участникам торгов, а конкурсный управляющий создал при их организации преференции будущему победителю. Своих представителей на процесс Минпромторг не направил, также истец не представил уточненного заявления.

Представитель ПСК «Спецпроектстрой» Анастасия Стиран с требованиями истца не согласилась. Она отметила, что Минпромторг ведет себя противоречиво: сначала министерство выдало ООО соответствующую лицензию, а затем уже после заключения договора обратилось в суд, настаивая, что «Спецпроектстрой» не соответствует требованиям к участникам торгов.

Также госпожа Стиран и конкурсный управляющий ФГУП Лев Шляпин настаивали, что сделка никаким образом не затрагивает интересы Минпромторга. Более того, министерство не воспользовалось правом преимущественного выкупа актива. В итоге судья Екатерина Копанева в удовлетворении требований министерству отказала.

Подробнее о том, как спецоперация на Украине сказалась на состоянии проблемных оборонных предприятий,— в материале «Ъ» «Гособоронприказ».

Дмитрий Астахов, Пермь