Сельхозракетные технологии

Восемнадцатилетняя история банкротства ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» близка к завершению. Торги по продаже имущественного комплекса ФГУП единым лотом выиграло столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», связанное с руководящими сотрудниками кировского агрохолдинга «Дороничи». Ранее структуры холдинга приобрели в Перми площадку мясокомбината под реализацию девелоперского проекта. Собеседники, близкие к холдингу, говорят, что покупка оборонных предприятий в сферу бизнес-интересов «Дороничей» не входит. При этом источники полагают, что завод Дзержинского приобретается в интересах производителя ракет «Авитек» из Кирова, которое давно является заказчиком ЗиД. По словам конкурсного управляющего должника Льва Шляпина, бенифициар сделки ему не известен, но он не исключает, что им может быть «Авитек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин сегодня завершил торги по продаже имущественного комплекса должника единым лотом. Как следует из протокола торгов в форме публичного предложения, завод Дзержинского покупает ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», цена сделки составит 725 млн руб. Победитель подал заявку 7 апреля и не стал ждать, когда цена упадет до минимальной отметки в 181 млн руб. (торги заканчивались 1 мая)

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована с уставным капиталом в 100 тыс. рублей в 2021 году и раньше называлась ООО «Частное охранное предприятие “Блокпост”». Основным видом деятельности «Спецпроектстроя» является производство оружия и боеприпасов. Лицензию Минпромторга России на производство вооружений и военной техники общество получило 19 апреля этого года.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. С 12 декабря прошлого года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб., каждые семь календарных дней она снижается на 5%, но не может упасть ниже 5% от начальной. В качестве наиболее вероятных покупателей актива собеседники «Ъ-Прикамье» называли структуры крупных оборонных корпораций, в том числе «Тактическое ракетное вооружение» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».

По данным открытых источников, ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», контролируется тремя участниками: Егором Попцовым, который ранее владел несколькими юридическими лицами в Перми, а также московскими АО «Клио» и АО «Люгер». Оба общества занимаются деятельностью в области права, при этом гендиректором последнего является Владислав Липатников. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Липатников также числится совладельцем ООО «АПХ “Дороничи”», которое входит в одноименный холдинг. При этом ранее (с 5 по 17 апреля 2023 года) 55% долей в «Спецпроектстрое» принадлежало еще одной компании холдинга — ООО «ТД АПХ “Дороничи”». С 29 марта возглавляет ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» Владимир Тепляшин, имеющий ИНН из Кировской области. Чиновник с такими же инициалами 5 лет назад возглавлял отдел защиты государственной тайны администрации правительства Кировской области.

«Дороничи» — крупнейший агропромышленный холдинг в Кировской области. На 68% он контролируется бизнесменом Константином Гозманом. Структуры холдинга развивают и строительный бизнес через подконтрольного девелопера «Железно». По данным источников, два года назад в интересах «Дороничей» был приобретен имущественный комплекс бывшего Пермского мясокомбината, который располагался на территории площадью 17 га. Этот объект находится рядом с территорией первой промплощадки завода им. Дзержинского. На этой площадке площадью 15,2 га расположена значительная часть производственных мощностей ЗиД. У предприятия есть и вторая площадка — на территории завода «Велта» площадью 3,4 га. В 2009 году руководство завода рассматривало возможность переноса производства на вторую площадку, но в итоге эта идея развития нее получила.

Собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к ГК «Дороничи», пояснил, что холдинг занимается сельским хозяйством. «У нас есть интересы в Пермском крае, но покупка оборонных предприятий, уверяю, к ним не относится»,— сказал он.

Конкурсный управляющий завода имени Дзержинского Лев Шляпин назвал цену сделки адекватной. «Главное, что имущество удалось продать единым лотом. Задолженность будет погашена, а в Пермском крае сохранится уникальное производство и рабочие места,— пояснил он.— Кроме того, сделка дает возможность “бесшовной” передачи обязательств по выполнению государственного оборонного заказа».

Источник в сфере ОПК не исключает, что сделка совершается в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП “Авитек”» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), которое долгое время было основным заказчиком завода Дзержинского. Он отмечает, что отец Константина Гозмана, Марк Гозман, более пятидесяти лет работал в «Авитеке», завершив свой трудовой путь на предприятии в должности главного инженера. В вариант застройки территории первой площадки в среднесрочной перспективе он не верит. «Если это возможно, то лет через 15–20,— считает он.— Земля находится в федеральной собственности, плюс это участки промышленного назначения».

Лев Шляпин говорит, что ему не известно о конечных бенефициарах сделки, но не исключил, что актив может приобретаться в интересах «Авитека». По его словам, теоретически застройка участка возможна, но для этого владелец имущества должен выполнить ряд важных условий. «Вопрос даже не в получении прав на земельные участки, а в том, что собственник должен будет создать новое производство и обеспечить туда перенос мощностей, фактически не прерывая процесс изготовления продукции». По мнению Льва Шляпина, подходящим местом для размещения производства теоретически может стать вторая площадка.

Гендиректор «Авитека» Александр Иванов опроверг «Ъ-Прикамье» интерес к активам пермского ЗиДа.

Дмитрий Астахов