В Крыму взорвался джип с помощником вице-премьера Запорожской области Епифановым

Под Симферополем загорелся внедорожник , в котором находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Как уточняет республиканское МВД, ДТП произошло утром на Евпаторийском шоссе. Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управление, врезался в дорожное заграждение, после чего в иномарке взорвался газовый баллон. Трое пассажиров госпитализированы с сильными ожогами в больницу.

Прокуратура республики начала проверку по факту инцидента.

Владимир Епифанов является главой запорожского отделения объединения «Опоры России» и сейчас выдвигается кандидатом в депутаты от «Единой России».

Олег Исаев

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