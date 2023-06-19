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Коммерсантъ FM
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Глава Якутии допустил выплату дивидендов АЛРОСА

Группа АЛРОСА может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Такие условия согласовали основные акционеры компании — правительство России и Якутия. В конце мая набсовет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Айсен Николаев

Айсен Николаев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Айсен Николаев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

АЛРОСА — мировой лидер по объемам добычи и разведанных запасов алмазов. Группа занимает 27% мирового и около 90% российского рынка алмазодобычи. Основные добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. России принадлежит 33% акций АЛРОСА, 25% — властям Якутии, 8% — администрациям восьми районов Якутии, 33,9% — в свободном обращении. После начала военной операции на Украине АЛРОСА не раскрывает данные о продажах и финансовые показатели.

«С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты дивидендов»,— рассказал «Интерфаксу» господин Николаев на полях ПМЭФ-2023.

Господин Николаев оценил текущую ситуацию на алмазном рынке как «в принципе нормальную». «И, скорее всего, если некоторое время так будет и дальше, то рассчитываю, что дивиденды за первое полугодие будут выплачены»,— добавил глава Якутии.

По словам Айсена Николаева, власти очень внимательно следят за ситуацией на рынке алмазов, в том числе из-за усиления антироссийских санкций со стороны США. «Знаем, что США провели серьезную работу по усилению санкций против нашей страны, против АЛРОСА в частности. В целом, в условиях волатильности, которая всегда была присуща алмазному рынку, мы с опаской ожидали начало года. Ожидали, что могут быть ценовые колебания на мировом алмазном рынке»,— отметил он.

В апреле 2022 года АЛРОСА попала в санкционный список США против крупнейших российских государственных предприятий. Финальные дивиденды за 2021 год и за первое полугодие 2022-го компания выплачивать отказалась. В конце мая текущего года наблюдательный совет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды и по итогам 2022 года. В АЛРОСА отмечали, что это решение позволит повысить устойчивость группы, «учитывая внешние факторы неопределенности».

Милена Костерева

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