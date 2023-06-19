Курганская область снова попала в десятку регионов с самыми бедными жителями

В последней десятке рейтинга российских регионов по доходам населения снова оказалась Курганская область. В Зауралье, которое занимает 77 место в списке, 17% населения живут за чертой бедности, а соотношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,25. Такие данные представлены в исследовании «РИА Новости».

По сравнению с прошлым годом доля населения, живущего за чертой бедности в Курганской области, сократилась на 1,5 процентных пункта, и регион поднялся на две строчки в рейтинге. В Уральском федеральном округе Зауралье остается самым бедным регионом. 43 место занимает Челябинска область, где соотношение среднего дохода и стоимости фиксированного набора товаров составляет 1,55, а доля бедных – 11,3%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Тюменская область, где живущих за чертой бедности 12,4%, но на средний доход можно купить больше товаров и услуг (1,61) занимает 31 место. Три уральских региона входят в топ-15 рейтинга. Лидером списка является Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь всего 4,5% населения живут за чертой бедности, а соотношение среднего дохода и стоимости фиксированного набора товаров составляет 3,24. На восьмом месте Ханты-Мансийский округ (7,3%, 2,21), на 13 – Свердловская область (8,3%, 188).

В целом по России соотношение уровня доходов граждан к стоимости товаров и услуг увеличилось с 1,58 в прошлом году до 1,59 в этом. Доля населения за чертой бедности сократилась с 11% до 9,8%.

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