На время закрытия станции «Пионерская» в Петербурге запустят два новых маршрута

С понедельника, 19 июня, в связи с грядущим закрытием на ремонт станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге запускается два маршрута наземного транспорта.

В частности, как сообщили в городском комитете по транспорту, будут внесены изменения в трассу автобусного маршрута №76. Теперь он будет следовать от площади Восстания мимо станций «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка» и «Комендантский проспект» до улицы Шаврова. Кроме этого, возобновится работа троллейбусного маршрута №42. Троллейбусы поедут по трассе, практически полностью аналогичной нынешнему 76-му автобусу, и будут следовать от станции Сортировочная мимо ст. м. «Бухарестская», «Волковская», «Обводный канал», «Лиговский проспект» вплоть до Московского вокзала.

«Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Пионерская» в Петербурге полностью закроют на ремонт с 24 июня по 22 августа. На этот срок дополнительные наземные маршруты будут направлены к четырем станциям метрополитена: «Комендантский проспект», «Черная речка», «Удельная» и «Старая Деревня». В общей сложности обслуживать пассажиров на период закрытия «Пионерской» будут 29 маршрутов. Подробнее о них можно узнать на сайте комитета по транспорту.

Позднее стало известно, что для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта на время закрытия «Пионерской» на участке Коломяжского проспекта от Парашютной улицы до станции метро «Черная речка» установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

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