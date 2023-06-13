Жителей Петербурга предупредили об ограничениях на время закрытия станции метро «Пионерская»

В Приморском районе Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения, связанные со стартующим ремонтом на станции метро «Пионерская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 13 июня в городском комитете по транспорту, с этого дня на Коломяжском проспекте от Парашютной улицы до станции метро «Черная речка» начали устанавливать дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Всего их будет установлено 27, работа по их размещению должна быть завершена к 15 июня. По мнению чиновников, это обеспечит бесперебойное движение общественного транспорта на участке.

«Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Пионерская» в Петербурге полностью закроют на ремонт с 24 июня по 22 августа. На этот срок дополнительные наземные маршруты будут направлены к четырем станциям метрополитена: «Комендантский проспект», «Черная речка», «Удельная» и «Старая Деревня». В общей сложности обслуживать пассажиров на период закрытия «Пионерской» будут 29 маршрутов. Подробнее о них можно узнать на сайте комитета по транспорту.