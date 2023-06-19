Минфин позитивно оценил просьбу установить минимальную цену на сидр в 100 руб.

Национальная ассоциация производителей традиционного сидра и производители других алкогольных напитков из ягод и фруктов предложили установить минимальную розничную цену на свою продукцию. По их мнению, напитки должны стоить не меньше 100 руб. за литр. Минфин сообщил «Ведомостям», что считает такую меру эффективной в борьбе с нелегальной продукцией и «правильной инициативой, которая требует проработки», но пивоваренные компании предложение раскритиковали.

Ассоциация и производители направили письмо с предложением президенту Владимиру Путину. Документ подписали представители 40 компаний, в том числе «Брюмен», «Крафтье», «Яблочный спас». Ассоциация подтвердила «Ведомостям» факт отправки письма.

Директор по производству компании «Красный пивовар» Елена Тюкина объяснила, что введение минимальной цены на уровне 150 руб. за литр сделало бы невыгодной продажу контрафактной дешевой продукции. Основатель сидродельни «Яблочный спас» Алексей Небольсин отметил, что минимальная стоимость создала бы барьер от недобросовестных производителей.

Крупные производители сидра выступили против введения минимальной цены. Так, президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает меру необоснованной и избыточной. По его мнению, инициатива может привести к росту цен на сидр на 5–10%, что повлечет переход покупателей на дешевый крепкий суррогатный алкоголь. С мнением господина Дурдыева согласен представитель Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет крупнейших производителей пива и сидра — АB InBev Efes, «Балтику», «Объединенные пивоварни Хейнекен»). Он назвал предложение губительной для рыночной конкуренции.

Дискуссия насчет усиления контроля над производством сидра стала реакцией на массовое отравление суррогатным напитком «Мистер Сидр» в России. 106 человек отравились, 36 погибли. При изготовлении суррогатного сидра использовался похищенный со склада полиции метиловый спирт.

Подробнее о реакции бизнеса и властей — в материале «Ъ» «Пиво самоосветляется».

Леонид Уварчев