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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» оштрафован на 2 млн руб. за непредоставление ФСБ информации о пользователях

Мировой суд в Москве назначил ООО «Яндекс» штраф в размере 2 млн руб. за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Решение было обжаловано и вступило в законную силу.

Речь идет о повторном нарушении, хотя про первое, которое было совершено в 2022 году, в СМИ ранее не сообщалось. Действия «Яндекса» квалифицированы как «повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства» (ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ), сообщила представитель суда ТАСС.

В суде «Яндекс» признал нарушение, но просил не назначать максимальную сумму штрафа. Наказание по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ варьируется от 2 млн до 6 млн руб.

Первый штраф в размере 400 тыс. руб. был назначен компании Мещанским районным судом Москвы. Тогда «Яндекс» признали виновным по ч. 3 ст. 13.31 КоАП РФ. Юрист компании в суде подтверждал обстоятельства дела, но отмечал, что у «Яндекса» нет возможности соблюдать законодательство из-за антироссийских санкций. По его словам, фирма не может закупить, установить и настроить технические средства и программное обеспечение иностранного производства, которые необходимы для соблюдения законов. Защитник заявлял об отсутствии состава вменяемого административного правонарушения и об отсутствии умысла на его совершение.

Леонид Уварчев

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