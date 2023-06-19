Девелопер задумался о старине

Несмотря на снижение спроса на рынке элитного жилья в Москве, девелоперы продолжают консолидировать активы в сегменте. Структура R4S Group, реализующая проекты в центре столицы, выкупила большую часть исторического особняка на углу Тверского бульвара и Малой Бронной. Здесь может появиться апарт-комплекс, от продажи которого застройщик выручит до 9 млрд руб. Но, предупреждают эксперты, согласовать строительные работы будет непросто из-за охранного статуса объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «Лидэстейт» 14 июня выкупило с торгов принадлежавшие ранее АО ЦНИИ ЭИСУ 7 тыс. кв. м в здании общей площадью 9,2 тыс. кв. м на углу Малой Бронной и Тверского бульвара в центре Москвы за 1,27 млрд руб., обнаружил “Ъ” в реестре сведений о банкротстве. По данным Kartoteka.ru, «Лидэстейт» принадлежит Андрею Маталыге — партнеру основного владельца R4S Group Сергея Мефедова, имеющего, по данным «Ведомостей», деловые связи с братом губернатора Тульской области Алексея Дюмина Артемом. В R4S Group отказались от комментариев.

Интерес R4S к объекту на Малой Бронной неслучаен. Компания реализует в центре Москвы ряд проектов, включая реставрацию бывшей усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной, дома купца Булошникова на Большой Никитской, застройку площадки на месте культового Simachev Bar в Столешниковом переулке. Кроме того, компания намерена выкупить помещения магазина «Елисеевский» на Тверской улице (см. “Ъ” от 13 апреля).

Недавно приобретенный структурой R4S объект на Малой Бронной также имеет статус выявленного памятника архитектуры, следует из выписки ЕГРН, которая есть у “Ъ”. В 1771 году участок на этой улице перешел семье Голицыных, которая построила здесь усадьбу. В конце XIX века она перешла Михаилу Романову, впоследствии там размещались меблированные комнаты для студентов консерватории и училища живописи, ваяния и зодчества.

Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов считает, что сделка R4S по покупке объекта прошла на рыночных условиях. Компании логично консолидировать оставшиеся площади в исторической усадьбе, отмечает руководитель департамента рынков капитала Commonwealth Partnership Алан Балоев. Это, по мнению господина Платова, позволит создать премиальный апарт-комплекс, затраты на который могут составить 1,5–2,5 млрд руб. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов считает, что от продажи площадей в будущем апарт-комплексе можно будет выручить до 9 млрд руб.

Однако из-за охранного статуса объекта инвестор столкнется с определенными ограничениями в рамках реставрации, уверен директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. Если застройщику не удастся согласовать в проекте жилье, то он сможет сдавать площади в аренду торговым операторам, добавляет Петр Виноградов.

К тому же сейчас спрос на элитную недвижимость на первичном рынке заметно снизился. По подсчетам Intermark Real Estate, общая сумма покупок элитных новостроек в Москве в марте—мае составила 25 млрд руб., что на 10,7% меньше год к году, а число сделок сократилось на 17,6%, до 229. Но несмотря на это, девелоперы продолжают выводить на рынок новые проекты в центре Москвы. Так, «Sminex-Интеко» Алексея Тулупова выкупила у Snegiri Group площадку под застройку элитным комплексом на 12 тыс. кв. м в Большом Палашевском переулке. Glincom планирует построить клубный дом Moz Art площадью 12 тыс. кв. м на Малой Дмитровке, а структура владельца ГК ПИК Сергея Гордеева в мае стала владельцем зданий и участков в Пыжевском переулке у станции метро «Новокузнецкая».

Дарья Андрианова