К «Елисеевскому» приценился девелопер

Один из старейших универмагов Москвы — «Елисеевский» на Тверской улице может выкупить Realty4Sale, владеющая крупными объектами в центре Москвы, включая бывший Simachev Bar и исторические усадьбы. Мэрия пытается продать этот объект на протяжении восьми лет. По информации “Ъ”, новый владелец объекта может открыть на месте «Елисеевского» фудхолл. Однако участники рынка предупреждают, что Тверская перестала привлекать большой поток туристов и горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Площади на Тверской, которые ранее занимал универмаг «Елисеевский», у мэрии Москвы выкупает Realty4Sale (R4S), рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Компания уже предлагает часть этих площадей в аренду: “Ъ” обнаружил соответствующее объявление на сервисе «Авито». В R4S от комментариев отказались. В департаменте имущества Москвы заявили “Ъ”, что помещения общей площадью 3 тыс. кв. м бывшего универмага на текущий момент находятся в собственности города.

«Елисеевский» — один из старейших универмагов Москвы, который был открыт еще в 1901 году. В советское время он работал под вывеской «Гастроном №1», прежнее название было возвращено в 1990-х годах. Права аренды объекта несколько раз переходили из рук в руки — в 2022 году они были у структуры Якова Якубова, владевшего ранее многими торговыми объектами на Тверской, а также казино «Корона» и Golden Palace. С 2005 года по 2021 год оператором универмага стала торговая сеть «Алые паруса» семьи девелопера Максима Блажко.

Мэрия Москвы впервые выставила на торги помещения «Елисеевского» в 2015 году, тогда объем продаваемых площадей был больше — 5,3 тыс. кв. м, а его стартовая сумма — 2,5 млрд руб. Примерно по такой же цене мэрия, скорее всего, может сейчас продать универмаг, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Реализация городского имущества происходит на открытом аукционе, но если объект находится на балансе не связанного с властями юрлица, то власти могут продать его на закрытых торгах или открытом рынке, поясняет юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов.

Интерес R4S к объекту на Тверской неслучаен. Компания владеет коммерческой недвижимостью в центре Москвы, где также реализует ряд девелоперских проектов, включая реставрацию дома купца Булошникова на Большой Никитской улице, бывшей усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной, застройку площадки на месте культового Simachev Bar в Столешниковом переулке. Основным бенефициаром R4S считается Сергей Мефедов, а его партнером по ряду проектов выступает Андрей Маталыга, которого «Ведомости» называли финансовым партнером Артема Дюмина, брата губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Доходность проекта на месте «Елисеевского» вряд ли окажется высокой, и новому владельцу придется менять концепцию, чтобы окупить инвестиции в проект за десять лет, считает Алексей Ванчугов. По его словам, плата за аренду для ритейлеров рассчитывается на основе процента от оборота. «Выручка продуктовой сети здесь вряд ли будет высокой, так как парковок для покупателей не предусмотрено, а пеший трафик вряд ли даст большой доход сети»,— отмечает он. В то же время директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина считает оптимальным сохранение в «Елисеевском» функции продуктового универмага.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости, знакомый с планами Realty4Sale, говорит, что компания намерена открыть в «Елисеевском» фудхолл. Основатель StrEat Максим Попов предупреждает, что новый владелец может столкнуться со сложностями при согласовании такой концепции: в жилом доме может не быть технического оснащения для этих целей, отсутствует летняя веранда, а жители могут жаловаться на шум и запахи с кухонь общепита. Кроме того, резюмирует он, Тверская перестала быть точкой притяжения и для туристов, которых стало меньше после 2020 года, а значит, трафик там будет низким.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова