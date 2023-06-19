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Коммерсантъ FM
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Промышленность взвешивает оптимизм

Мониторинг конъюнктуры

Первая июньская оценка индекса промышленного оптимизма Института Гайдара (ИЭП) показала символическое снижение показателя после семи месяцев роста. Другие опережающие индикаторы состояния индустрии (в том числе Росстата, S&P и Банка России) стали тормозить еще в апреле-мае 2023 года. В ИЭП надеются, что небольшое июньское снижение (два пункта) говорит лишь о приостановке роста, отмечая, что значения индекса в мае и июне остаются лучшими с марта 2022 года.

Источник «корректировки настроений предприятий» —приостановка положительной динамики спроса, баланс фактических изменений которого снизился с майских плюс шести пунктов до плюс четырех пунктов в июне. Но положительное значение говорит о сохранении роста продаж, причем с интенсивностью лучшей, чем в 2011–2020 годах, отмечают в ИЭП. Сохранение роста спроса с меньшей интенсивностью не ухудшило его июньских оценок. Наоборот — доля нормальных оценок продаж выросла до кризисного максимума в 75%, а доля оценок «ниже нормы» снизилась до 21%. «Видимо, российская промышленность скорректировала свои представления о возможной динамике продаж и, соответственно, производства в условиях преодоления последствий затяжной "санкционной войны"»,— полагает автор оценок Сергей Цухло.

Прогнозы выпуска потеряли в июне восемь пунктов, но остались «в плюсе» — промышленность готова и дальше наращивать объемы производства, но уже не так интенсивно, как планировалось в марте—мае 2023 года. Корректировка ожиданий спроса и выпуска во второй половине 2023 года привела к пересмотру оценок запасов готовой продукции. Баланс «выше нормы» — «ниже нормы» вырос на девять пунктов и вышел на «доковидный» уровень избыточности (см. график).

«Первые данные об июньской динамике выпуска могут разочаровать потребителей традиционно ограниченного набора показателей официальной статистики, которые судят о положении дел в этом важнейшем сегменте российской экономике преимущественно по росстатовскому индексу промпроизводства. Если его публикация в конце июля подтвердит результаты текущего опроса предприятий, то мы можем получить июньское замедление подсанкционного роста выпуска, так удачно и немного неожиданно начавшегося в марте 2023 года»,— заключает господин Цухло.

Артем Чугунов

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