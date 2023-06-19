Промышленность взвешивает оптимизм

Первая июньская оценка индекса промышленного оптимизма Института Гайдара (ИЭП) показала символическое снижение показателя после семи месяцев роста. Другие опережающие индикаторы состояния индустрии (в том числе Росстата, S&P и Банка России) стали тормозить еще в апреле-мае 2023 года. В ИЭП надеются, что небольшое июньское снижение (два пункта) говорит лишь о приостановке роста, отмечая, что значения индекса в мае и июне остаются лучшими с марта 2022 года.

Источник «корректировки настроений предприятий» —приостановка положительной динамики спроса, баланс фактических изменений которого снизился с майских плюс шести пунктов до плюс четырех пунктов в июне. Но положительное значение говорит о сохранении роста продаж, причем с интенсивностью лучшей, чем в 2011–2020 годах, отмечают в ИЭП. Сохранение роста спроса с меньшей интенсивностью не ухудшило его июньских оценок. Наоборот — доля нормальных оценок продаж выросла до кризисного максимума в 75%, а доля оценок «ниже нормы» снизилась до 21%. «Видимо, российская промышленность скорректировала свои представления о возможной динамике продаж и, соответственно, производства в условиях преодоления последствий затяжной "санкционной войны"»,— полагает автор оценок Сергей Цухло.

Прогнозы выпуска потеряли в июне восемь пунктов, но остались «в плюсе» — промышленность готова и дальше наращивать объемы производства, но уже не так интенсивно, как планировалось в марте—мае 2023 года. Корректировка ожиданий спроса и выпуска во второй половине 2023 года привела к пересмотру оценок запасов готовой продукции. Баланс «выше нормы» — «ниже нормы» вырос на девять пунктов и вышел на «доковидный» уровень избыточности (см. график).

«Первые данные об июньской динамике выпуска могут разочаровать потребителей традиционно ограниченного набора показателей официальной статистики, которые судят о положении дел в этом важнейшем сегменте российской экономике преимущественно по росстатовскому индексу промпроизводства. Если его публикация в конце июля подтвердит результаты текущего опроса предприятий, то мы можем получить июньское замедление подсанкционного роста выпуска, так удачно и немного неожиданно начавшегося в марте 2023 года»,— заключает господин Цухло.

Артем Чугунов