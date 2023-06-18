Reuters: США допустили разрыв соглашения о научном сотрудничестве с Китаем

В правительстве США обсуждают судьбу соглашения с Китаем о сотрудничестве в научно-технической области. Власти рассматривают возможность пересмотра условий соглашения или его разрыва, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса.

Сторонники продления документа, пишет Reuters, убеждены, что в случае разрыва соглашения приостановится академическое и коммерческое сотрудничество. Противники же считают, что взаимодействие конкурирующих стран в этой области не имеет смысла. В китайском посольстве в Вашингтоне сообщили Reuters, что осведомлены о дискуссии в правительстве США по этому вопросу.

Сенатор-республиканец Майк Галлахер, глава специального комитета по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая, заявил, что продление договора «поставит под угрозу» американские исследования «и интеллектуальную собственность».

Как пишет Reuters, отдельные члены правительства склоняются к пересмотру условий соглашения. В частности, предлагается договориться о гарантиях безопасности «от промышленного шпионажа», а также о взаимном обмене данными. Сторонники возобновления сделки при условии некоторых изменений считают, что в противном случае США потеряют доступ к информации о технических достижениях Китая.

Соглашение было подписано в 1979 году. В тот же год Китай и США установили дипломатические отношения. С того времени договор продлевается примерно каждые пять лет. Он, в частности, предполагает сотрудничество стран в области фундаментальных физических и химических исследований. Как отмечает Reuters, дискуссии о разрыве соглашения возникли на фоне сложностей в отношениях стран.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Цинь Ган провели переговоры. Господин Цинь по итогу заявил, что отношения США и КНР пришли к самому низкому уровню со дня их установления.

Лусине Баласян