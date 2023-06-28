Почитать немного о себе

Премия «Деловая книга года в России» на ПМЭФ подвела очередные итоги года — одного из самых необычных для рынка за все время его существования. Впервые в работе премии, проводившейся «Технологиями доверия» (ТеДо), принимала участие большая языковая модель, решение которой о победителе совпало с мнением жюри по одной из номинаций. Сами же деловые книги—победители 2023 года показательны: читатели деловой литературы в России, аудитория которой продолжает расти, все меньше ориентируются на быстрый успех и все больше — на работу внутри постепенно создающейся и усложняющейся интеллектуальной среды российского предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объявление итогов премии, посвященной деловой литературе в России, сопровождает Петербургский международный экономический форум уже восьмой раз, и сама по себе премия ТеДо уже стала главным индикатором состояния и этого важного для книжного рынка сегмента (еще десятилетие назад деловая литература была чем-то «подающим надежды»), и событием для него самого: на объявлении итогов премии этого года уже вполне реалистично дискутировалась возможность проведения в будущем Дня деловой книги. За прошедшее время, в течение которого явно началась смена поколений в предпринимательстве при постоянном росте численности предпринимательского корпуса, чтение деловых книг, видимо, перестало быть хобби и в новых реалиях стало атрибутом по крайней мере молодых людей, видящих себя в бизнесе в том или ином смысле — и как предпринимателей, и как часть предпринимательской команды, и как профессионалов, которым небезразлично, как устроен бизнес, который является их работодателем. Учитывая, что в силу резких перемен в деловой среде в 2022–2023 годах, в том числе предстоящих крупных проблем с переводом иностранной деловой литературы, остающейся важнейшей составляющей в этом мире, равно как и стремительного усиления влияния соцсетей на медиапотребление предпринимателей, 2023 год оставался, по сути, последним относительно «спокойным» годом для издателей, итоги премии этого года важны.

ТеДо и его партнеры — инФОМ и платформа «КраудСпейс» — в этом году сохранили основные ограничения и изменения, введенные в правила работы премии в 2020 году (так, именно тогда было решено, что номинантом может быть только печатная книга тиражом не менее 1 тыс.), и дополнили их некоторыми новшествами. Самое яркое — использование большой языковой модели (искусственный интеллект, получивший по имени Козьмы Пруткова имя «Козьма») параллельно с работой жюри. Выбор моделью номинанта в категории «Лучшая книга в помощь бизнесу» совпал с решением жюри: первое место получила книга «Считай и богатей. Финансовые аксиомы предпринимателей» Михаила Малышева и Ирины Екимовских (издано Delibri). Впрочем, вся пятерка номинантов лучше говорит о характере эволюции интереса читателей. Победитель, который более всего понравился и жюри, и языковой модели,— популярная книга о финансовой дисциплине. Второе место в номинации — «Заставьте данные говорить» Алексея Колоколова («Альпина Pro»), третье — «У каждого свой Эверест» Сергея Кофанова («Бомбора», ближе к литературе о мотивации); если учесть, что «Нарративное лидерство» и «Логотип, который вам нужен» Полины Калашниковой (изданы также «Альпиной») — книги «прикладные», но совершенно не «пошаговые инструкции», а рефлексивные, осмыслительные, портрет предполагаемого читателя просматривается хорошо, и это портрет носителя интеллектуальной субкультуры предпринимательства в России.

Итоги в номинации «Лучшая книга зарубежного автора» более очевидны. Безусловное первое место — «Экспонента» Азима Ажара, изданная «МИФом», один из международных хитов, традиционный интеллектуальный парадоксализм, который неплохо вписывается и в общемировую культуру нон-фикшн. Кроме «Взлома стратегии» Ричарда Румельта (также «Миф») остальные призовые места — традиционные истории корпоративного успеха. Характерно, что и тут выбор «Козьмы» часто близок к выводам «человеческого» жюри.

В главной же номинации — «Лучшая книга российского автора» — все также говорит о том, что в новой культуре предпринимательства профессионализация и «умный бизнес», до какой-то степени противоположный харизматической концепции «лидерства любой ценой», является главным трендом. Первое-второе места премии 2023 года в этой номинации — «Мышление на миллиард. 68 профессиональных деформаций предпринимателей» Виталия Конькова, им же и изданная. Оно поделено с другой книгой — «Аутсорсинг и границы фирмы» Дмитрия Стапрана» («Олимп-бизнес»): этот текст показывает, как деловая культура сближается с академической экономикой, быстро прагматизируемой книжным рынком. «Антимаркетплейс» Вика Довнара («Бомбора») — третье место: текст, который будет очень симпатичен любому, кто изучал микроэкономику, уступил лидерам не так много. «Директор 2.0» Дмитрия Трушкова и Ильяса Агаева («Питер», четвертое место) — как раз о границах «харизматического» подхода. Наконец, высоко оцененный языковой моделью «Жизнесмен» Мурада Алискерова (Writers Way) — пятое место: текст крайне интересен как скетч-автопортрет предпринимателя, который интересен сам себе как предприниматель и объект исследования. Это до какой-то степени общий лозунг 2023 года для рынка: чтобы он развивался далее (а он развивается, и быстро), предпринимателям должны быть интересны и они сами, и то, чем они заняты. И не только предпринимателям: деловая субкультура не может создаваться без интереса наемных специалистов к компании.

Пока с этим, кажется, нет проблем. Отметим, что на презентации премии сам автор книги «Жизнесмен» спокойно сообщил, что сам он использует искусственный интеллект в своей предпринимательской деятельности достаточно активно, но, разумеется, эти большие языковые модели «соавтором» Мурада Алискерова не были. Гарантировать, что они не будут соавторами будущих претендентов, равно как и обещать, что «выбор соцсетей» не будет давить на само понятие деловой книги и трансформировать его, уже сложно. Впереди непростое время, и в деловых книгах следующего года они непременно найдут свое отражение.

Дмитрий Бутрин, Санкт-Петербург