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Коммерсантъ FM
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В Пакистане объявлен день траура по погибшим у берегов Греции

Сегодня, 18 июня, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил национальный день траура по погибшим у берегов Греции. ЧП произошло 14 июня, когда у берегов Греции затонул траулер с сотнями мигрантов. Пакистанские СМИ пишут, что на борту могло находиться до 300 пакистанцев.

AFP пишет, что европейские власти до сих пор не имеют четкого представления о том, сколько человек находилось на борту судна, шедшего из Ливии. Оценки варьируются от 400 до более 700 человек. Предполагается, что более сотни мигрантов были из Пакистана, из них многие — с территории управляемого Пакистаном региона Кашмир.

На фоне ЧП задержаны десять подозреваемых в торговле людьми, сообщили пакистанские официальные лица. Господин Шариф пообещал суровое наказание для тех, кто причастен к этому виду преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что большинство пассажиров траулера были мужчины из Афганистана, Сирии, Египта и Пакистана. Они направлялись в Италию. В Греции 14 июня был объявлен трехдневный траур.

Мария Федотова

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