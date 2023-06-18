Севший на мель пермский теплоход будут снимать завтра

Судовладелец пермского теплохода «Павел Бажов» - ООО «ТК «Большой Маяк» зафрахтовал буксир, который будет снимать судно с мели, сообщил «Ъ-Прикамье» соучредитель компании Вадим Яхнин. По его словам, сейчас буксир направляется к севшему на мель судну, время хода примерно - 15-16 часов. Способных сдвинуть трехпалубник поблизости не оказалось. Таким образом, разблокирование теплохода состоится завтра. Попытки столкнуть судно с песчаной косы ближайшим буксиром не увенчались успехом – для этих целей он оказался маломощным. По данным РИА «Новости», для снятия с мели теплохода следует буксир ОТ-2063.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, круизный теплоход «Павел Бажов» сегодня в два часа ночи сел на мель в Астраханской области. Трехпалубное судно выполняло рейс по Волге из Перми в Астрахань, на его борту находятся 185 пассажиров, 35 из которых дети. По данным МЧС, никто из них не пострадал, утечки продуктов нет.

Вадим Яхнин рассказал, что в эту навигацию «Павел Бажов» уже трижды ходил до Астрахани. В этот раз он шел по судовому ходу по тому же трекеру, что и предыдущие разы. Но из-за сильного ветра теплоход из Перми снесло на песчаную косу. Также на инцидент могло сказаться маловодье в этой части Волги.

По словам Вадима Яхнина, «Павел Бажов» обладает достаточным запасом продуктов и воды. После снятия с мели, круизная программа будет скорректирована – трехпалубник не пойдет в Астрахань, а сразу направиться в Ростов.

Телеграмм-канал «112» опубликовал видео с теплохода. В нем показано, что пассажиры весело проводят время: участвуют в конкурсах и других досуговых мероприятиях.

Между тем, Уральская транспортная прокуратура сообщила о проверке инцидент. По ее итогам надзорный орган намерен дать оценку соблюдению судовладельцем законодательства о безопасности судоходства.