Электричка под Петербургом задержалась почти на два часа из-за полиции

В воскресенье, 18 июня, электропоезд Санкт-Петербург — Ладожское Озеро задержали почти на два часа в поселке Борисова Грива.

«В Ленинградской области, в поселке Борисова Грива электричка на Ладожское Озеро ушла на соседние рельсы. Все пассажиры сняты с электрички и поехали на следующей»,— говорится в сообщении Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Как позже пояснили в пресс-службе ОЖД, состав был вынужден уйти на соседние рельсы в связи с работой правоохранительных органов. Время задержки составило 1 час 50 минут.

Напомним, неделю назад еще один инцидент под Петербургом произошел с электричкой из Луги — она загорелась прямо в пути. Пассажиров в поезде не было, он следовал техническим рейсом.

Также «Ъ-СПб» писал, что в эти выходные на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги в связи с повышенным спросом назначены дополнительные пригородные поезда.

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