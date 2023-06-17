На Финляндском направлении ОЖД запустили дополнительные поезда

В эти выходные на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги с Финляндского вокзала назначены дополнительные пригородные поезда. Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, такое решение было принято для улучшения качества обслуживания пассажиров и в связи с возросшим спросом.

В субботу, 17 июня, в частности, с Финляндского вокзала отправился дополнительный поезд № 6053 Санкт-Петербург-Финляндский (10:15) — Белоостров (11:31) через Сестрорецк. Также с этого дня в пассажирское расписание включены поезд № 6054 Белоостров (11:32) — Санкт-Петербург-Финляндский (12:05) через Парголово, № 6597 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) — Васкелово (12:03) и поезд № 6598 Васкелово (13:00) — Санкт-Петербург-Финляндский (14:15).

«Ъ-СПб» писал, что в дни работы ПМЭФ-2023 на Октябрьской железной дороге назначены дополнительные «Сапсаны» между Санкт-Петербургом и Москвой.

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