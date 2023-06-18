Обозреватель WSJ написал про уничтоженные российской авиацией колонны бронетехники ВСУ

Обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Мэттью Люксмур написал, что российские войска нанесли удар по украинским колоннам бронетехники благодаря преимуществу в воздухе.

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины»,— написал Мэттью Люксмур.

Журналист отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность наступления, поскольку командиры подводят итоги «последних двух недель и анализируют способы прорваться через российские позиции, не понеся больших потерь».

16 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ проводят наступательные действия в условиях авиационного и артиллерийского превосходства противника. 3 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означет, что в ходе наступления «большое количество солдат погибнет».

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